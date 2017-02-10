Arkas Deniz Ticaret Filosu LA Mahzen Bağları’nda buluştu

Dünya denizlerinde Türk bayrağını dalgalandıran Arkas Deniz Ticaret Filosu, en son Çin’e verilen siparişlerin de eklenmesiyle gemi sayısını 53’e çıkarmaya hazırlanıyor. Her yeni servisle yeni rotalara yelken açan denizciler, 15 Ekim’de İzmir’de bir araya geldi. İlk olarak Arkas Deniz Tarihi Merkezi’nde gemi maketlerini, antikalarını ve tabloları inceleyen ekip, bu gezinin ardından Lucien Arkas Bağları’ndaki LA Mahzen’deki toplantıda buluştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Başkan Danışmanı Timuçin Pekar ve Arkas Deniz Ticaret Filosu Genel Müdürü İbrahim Kontaytekin’in yer aldığı toplantıda katılımcılar sektörün durumuna ilişkin değerlendirmeleri ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu. Kaptan ve başmühendisler burada LA Mahzen’in lezzetli menüsü eşliğinde uzun süre sohbet etti.

“Filomuz parmakla gösteriliyor”

Toplantıda mevcut durumu değerlendiren ve gelecek dönem planlarını paylaşan Lucien Arkas, Çin’den sipariş verilen sekiz gemiyle birlikte filonun hızlı ancak sağlıklı bir şekilde büyüyeceğini belirtti. Büyürken kaliteyi korumak gerektiğinin altını çizen Arkas, “Bizim avantajlarımızdan ilki filomuzun çok iyi yönetilmesi, ikicisi ise çalışanlarımız. Bizim sermayemiz sizlersiniz. Sizler ve karadaki takım arkadaşlarınız fark yaratıyorsunuz” diye konuştu. Arkas Deniz Ticaret Filosu’nun dünya sıralamasında 20’nci sırada yer aldığına da dikkat çeken Arkas, tavsiyelerde bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Filomuz yalnız Türkiye’de değil başka ülkelerde de parmakla gösterilecek bir filodur, kıymetini bilip muhafaza etmeliyiz. Sizden istediğim, her zamankinden daha dikkatli olmanız. Derin suda kaptan olmak zor değil sığ suda kaptan olmak zor. Şimdi su sığ. O bakımdan dikkatin azami olması lazım.”

Konuşmasında Akdeniz ve Karadeniz’in ardından Batı Afrika’ya açıldıklarını da hatırlatan Arkas, Türkiye dış pazarda nereye yöneliyorsa gemileri oraya gönderdiklerini, bu nedenle de gidilen yerlerin coğrafyasını iyi bilmek gerektiğini sözlerine ekledi.