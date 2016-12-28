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Apple zorlu centere haciz geldi - Haklarımızı bilelim

28 Aralık 2016 Çarşamba 14:55
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Apple Store Zorlu Center, Apple'nin ürettiği İphone 6 model cep telefonunu satın alan Av. Semih Özer’in telefonla ilgili şikayetleri üzerine Apple’in telefonu iade almaması üzerine tüketici hakem heyetine şikayette bulundu. Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre tüketicinin korunması kanun kapsamında açılan şikayetle Apple Store Zorlu Center’a haciz işlemi yapıldı.

Apple zorlu centere haciz geldi - Haklarımızı bilelim
Apple'nin ürettiği İphone 6 model cep telefonunu satın alan Av. Semih Özer telefonda ki şikayetlerinin üzerine Apple Zorlu Center'dan randevu alarak şikayetlerini firma ile paylaşmasına rağmen telefonu iade almayan Apple firması için tüketici hakem heyetine şikayette bulundu. Tüketici haklarından habersiz bir çoğumuz Apple ürünlerinde yaşadığımız sorunlarda Apple firmasına bel bağlamaktayız. Fakat bu örnek davranıştan sonra Apple firmasına Türkiye cumhuriyeti yasaları çerçevesinde karar vermesi gerektiğini bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre tüketicinin korunması kanun kapsamında açılan şikayette apple firması "bizde kanun böyle değil" diyerek hayıflanması nafile çıktı. Telefon için ödenen ücretin tamamı Apple Store Zorlu Center’dan Av. Semih Özer’e teslimi gerçekleştirildi.





Haber linki: https://enesozerblog.blogspot.com.tr/2016/12/apple-zorlu-centere-haciz-geldi.html?spref=fb








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