banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Antalya'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:31
Bu haber 5185 kez okundu

Yılın yaklaşık 5 ayının yüksek kesimlerdeki yayalarında geçiren Yörükler, büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla yola koyuldu

Antalya'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı
ANTALYA (AA) - Antalya'da havaların ısınmaya başlamasıyla hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin yaylalara göç yolculuğu başladı. 

Önceki yıllarda mayısın ortalarına doğru yaylaya çıkan Yörükler, bu sen kar yağışının fazla olması nedeniyle göçlerine geç başladı.

Bölgede hava sıcaklığının artması sonucu özellikle Akseki ve Manavgat ilçelerine bağlı köylülerden hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin bazıları, küçük ve büyükbaş hayvanlarıyla Göktepe, Çimi, Morca ve Geyran yaylalarına doğru yola çıktı. 

Akseki'de uzun zamandır hayvancılık yapan 83 yaşındaki Abdullah Çoban, hayvanların serin havada otlaması gerektiği için yaylalara çıktıklarını bildirdi. 

Çoban, "Sıcaklar hayvanlarımızın, beslenme şartları ve yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Yağış da olmayınca alçak kesimlerdeki otlar erken bitti. Yeşil ot ve serin hava için yaylaları tercih ediyoruz." dedi. 

Yarı konargöçer bir yaşam süren Yörükler, yaylalarda yaklaşık 5 ay kalıp, ekim ayının ortalarında köylerine geri dönüyor. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.