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Ankara sanatla renklenecek

Bilkent Sanat Festivali 28 Nisan- 6 Mayıs tarihlerinde yerli ve yabancı onlarca sanatçının katılımıyla sanatı Başkent'e taşıyacak. Bilkent Center'ın ev sahipliği yapacağı festival kapsamında, resimden müziğe dans gösterilerinden ünlü isimlerin söyleşisine kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Ankara sanatla renklenecek

Bilkent Sanat Festivali 28 Nisan- 6 Mayıs tarihlerinde yerli ve yabancı onlarca sanatçının katılımıyla sanatı Başkent'e taşıyacak. Bilkent Center'ın ev sahipliği yapacağı festival kapsamında, resimden müziğe dans gösterilerinden ünlü isimlerin söyleşisine kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

17 Nisan 2018 Salı 11:04
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Ankara sanatla renklenecek

Ankara 28 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Bilkent Sanat Festivali ile renklenecek. Bilkent Center'da düzenlenecek festivalde 40'ı aşkın Türk sanatçının yanı sıra aralarında Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Umman ve Kuveyt gibi ülkelerin önde gelen sanatçıları yer alacak. Tam bir sanat şöleni halinde gerçekleşecek festival hakkında bilgi veren Küratör ve Festival Başkanı Rahmi Çöğendez, "Bilkent Sanat Festivali'nde bambaşka bir dünya yaratmak istiyoruz. Ankara'nın dolayısıyla Türkiye'nin böyle sanat etkinliklerine ihtiyacı var" dedi.

"SANATIN SEVİLMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ"
Bu yıl 2. kez düzenlenecek festival öncesinde bilgi veren Festival Başkanı Rahmi Çöğendez, "Bilkent Sanat Festivali'nde bambaşka bir dünya yaratmak istiyoruz. Politikadan, siyasetten, günlük sıkıntılardan uzak, pozitif bir atmosfer. Gri Ankara'yı sanatla yeşillendirmeyi amaçlıyoruz. Ankara'nın dolayısıyla Türkiye'nin böyle sanat etkinliklerine ihtiyacı var" dedi. Festival düzenleme fikrinin yurtdışındaki bir sanat gezisinde oluştuğunu ifade eden Çöğendez, "Türkiye'de sanatın hak ettiği değeri görmesi, sanatın ve sanatçının sevilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu alanda yenilikler yapmak ve sanatı daha ön plana çıkarmak amacıyla Ankara'ya değer katacak bir festival düzenlemek istedik. Bilkent Center yönetimiyle iş birliği içinde festivalin birincisini geçen yıl yaptık. İnanılmaz keyifli ve sanat anlamında verimli bir festival olmuştu" dedi.

"ULUSLARARASI FESTİVAL OLACAK"
Festivale yoğun ilginin olduğunu ifade eden Başkan Çöğendez, "Festivalimize Ankara'da yer alan sanat mekanlarını, sanatçıları, sanatseverleri davet ediyoruz. Festivalde 40'ı aşkın Türk sanatçının yanı sıra aralarında Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Umman ve Kuveyt gibi ülkelerden sanatçılar yer alacak ve artık uluslararası bir festival olarak anılacak. Geçen yıl yabancı sanatçı sayısı 5’ti, bu yıl 17’den fazla olacak. Ziyaretçiler 70'e yakın sanatçıyla tanışacak ve onların sanatı hakkında bilgi sahibi olacak" diye konuştu. "Ankara Türkiye'nin vitrini" diyen Çöğendez, "Kente yılda 300 bin diplomatik giriş çıkış oluyor. Sanat evrensel bir dil ve bu diplomatik kişiler, yabancı misyon temsilcileri Ankara'da sanata oldukça önem gösteriyor ve takip ediyor" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA DESTEK
Festivalin sosyal sorunluk projelerine de destek vereceğini ifade eden Rahmi Çöğendez, "Hazırladığımız 'Blue Brush' adındaki konseptte Rotary ve SERÇEV(Serabral Palsili Çocuk Derneği) sanat festivalimizde birlikte çalışacak. Sanatçılar rotary için canlı performans eşliğinde resim yapacak. Hazırlanan resimleri müzayede yoluyla sanat meraklılarına satıp elde edilen geliri de SERÇEV'e aktaracağız.

FESTİVALDE ŞOVLAR SÜRECEK
9 gün dolu dolu sürecek festivalde birçok sanat şovu da yapılacak. Festival kapsamında 2015 Ukrayna güzeli resim yapacak, Dans Et Akademisi'nin 50 öğrencisinin dünyaca ünlü ressam Van Gogh'u ve hayatını canlandıracağı dans şovu sunulacak. 3 sanatçı 8 gün boyunca canlı performans eşliğinde büyük heykeller yapacak. Müziğin bir an olsun durmayacağı festivalde her yer sanat kokacak. Festivalde ayrıca saygın akademik kariyeri olan isimler tarafından seminerler düzenlenecek. Katılımcılara ise sertifika verilecek.


Bilkent Sanat Festivaline katılacak sanatçılar şu şekildedir:

YERLİ SANATÇILAR
Ağıt Uğur Uludağ, Asiye Aytan, Ayşe Arkun, Aysel Pandora, Cüneyt Süer, Demir Gürel,Gülay Yüksel, Gülseren Sönmez, Haydar Ekinek, Hüseyin Macar, İlknur Gürcan, Mehmet Babat, Mine Arasan, Nermin Alpar, Neşe Uçer, Nuran Erbuk, Rabia Çalışkan, Şükran İstanbullu, Yavuz Bozkurt, Yusuf Bilge, Aydın Baykara, Orhan Gürel, Nur Doğu Koçak, Ayla Aksoyoğlu, Efe Kasaplar


YABANCI SANATÇILAR
Yousuf Al Nahvi, Meryem Zadjali, Victor Dyachkov, Aleksandr Uglov, Irina Uglova, Sender Petr, Spyros Georgas, Sergey Lipavsky, Victor Shevchenko, Raya Saleh Dhahi Al Manji, Ahmed Muqeem, Aida Arghavani, Ali Gholi Mardani, Behruz Kuul, David Ughrelidze, Teymur Ağalıoğlu, Ummet Karaca, Mehmet Necefzade


HEYKEL SANATÇILARI
Burhan Alkar, Selahattin Gökoğlan, Azimet Karaman, Fabian Nizam Güner, Mert Kılınç, Ijlal Marmarisli, İbrahim Şafak, Murat Yıldırım Çakar, Kim Yong Moon (Seramik)


MİSAFİR SANATÇILAR
Natalia Soylu, Çağatay Gökmen, Erdoğan Seçil, Hikmet Çetinkaya, Füsun Urkun

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:22
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