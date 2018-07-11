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Anadolu Etap ihracatta hedef büyüttü

Son 8 yılda Türkiye’de tarım sektörüne 350 milyon dolar yatırım yapan Anadolu Etap, yeni hasat dönemini başlattı. Üretiminin bir bölümünü iç pazarda satışa sunan ve işlediği meyvelerin yüzde 50’sini başta Avrupa olmak üzere ABD, Latin Amerika ve Japonya’ya ihraç eden Anadolu Etap, bu yıl odağına Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan’ı da ekleyerek hedeflerini daha da büyüttü.

Anadolu Etap ihracatta hedef büyüttü

Son 8 yılda Türkiye’de tarım sektörüne 350 milyon dolar yatırım yapan Anadolu Etap, yeni hasat dönemini başlattı. Üretiminin bir bölümünü iç pazarda satışa sunan ve işlediği meyvelerin yüzde 50’sini başta Avrupa olmak üzere ABD, Latin Amerika ve Japonya’ya ihraç eden Anadolu Etap, bu yıl odağına Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan’ı da ekleyerek hedeflerini daha da büyüttü.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:23
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Anadolu Etap ihracatta hedef büyüttü

Türkiye’nin en büyük meyve yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi Anadolu Etap’ın çiftliklerinde, “duyarlı ve kontrollü tarım” uygulamaları ile yetiştirdiği meyveler için hasat dönemi başladı. Anadolu Etap Genel Müdürü Demir Şarman yeni sezonun başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye’nin en büyük kurumsal çiftçisiyiz

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Konya, Adana ve Urfa olmak üzere ülke genelinde 25 bin dekar alan üzerine kurulu 8 çiftliğimizde 3,5 milyon dikili meyve ağacına ulaştık. Ülkemizin en büyük “kurumsal çiftçisi” olarak, taze meyve ve meyve suyu operasyonlarımız için çiftliklerimizin yanı sıra yüksek kalite kriterlerini karşılayan meyveleri, kontrolünü yaptığımız bahçelerden de alıyoruz. Bu amaçla Türkiye’de yaklaşık 3 bin köyden sayısı 150 bini aşan çiftçimizden meyve alımı gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum”.

İhracatta hedef büyüttük

Çiftliklerinde yetiştirdiği meyvelerin bir bölümünü “Doal” markasıyla taze ürün olarak iç pazara sunduklarını belirten Şarman ayrıca; “Fabrikalarımızda işlediğimiz meyvelerin yüzde 50’sini başta Avrupa olmak üzere ABD, Latin Amerika ve Japonya’ya ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemiz her yıl düzenli olarak artıyor. Bu yıl odağımıza Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan’ı da alarak hedefimizi daha da büyüttük. Adana ve Urfa’da bulunan deneme çiftliklerinde özellikle yabancı pazarların ilgisini çeken ürünlere odaklandık. İlk operasyonunu gerçekleştirdiğimiz malt üretimi ve Japonların ilgisinin büyük olduğu siyah havuç odak alanımızda bulunuyor. 2018’te uluslararası pazarda yerimizi daha da sağlamlaştıracağız ” dedi.

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