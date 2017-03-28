"Alo 183"e 241 bin yardım çağrısı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şiddet mağduru kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ile şehit yakını ve gazilere hizmet veren telefon hattı "Alo 183"e, geçen yıl 241 bin 27 çağrı geldi.

AA muhabirinin bakanlığın verilerinden derlediği bilgilere göre, bakanlığın çağrı merkezlerinden "Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı" ile "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı" üzerinden geçen yıl kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazi olmak üzere birçok dezavantajlı vatandaşa destek sağlandı.

Vatandaşlara bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sağlanan "Alo 183" hattı üzerinden ihmal, istismar, şiddet olayları ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik ihbarlar da alınıyor.

Bu tip ihbarlar üzerine ilgili ilin acil müdahale ekip sorumlusuna veya kolluk kuvvetlerine ulaşılarak, olaya müdahale edilmesi sağlanıyor.

- Kadınlar için 40 bin çağrı

"Alo 183", geçen yıl vatandaşlar tarafından 241 bin 27 kez arandı.

Bu çağrılardan 72 bin 446'sını engelli, 13 bin 821'ini yaşlı hizmetleri, 19 bin 710'unu da sosyal yardımla ilgili destek alma talepleri oluştururken, aileye yönelik konular için 28 bin 73 arama yapıldı.

Şiddet mağdurlarının da aralarında bulunduğu kadınlara ilişkin hizmetler kapsamında ise 40 bin 830 çağrı geldi. 4 bin 289 çağrı erkeğe yönelik hizmetler için gelirken, 32 bin 924 çağrı da çocuklara ilişkin alındı.

Çağrıların 2 bin 233'ünü şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler oluşturdu. Hattı 23 bin 829 vatandaş, çağrı merkezi hakkında bilgi almak amacıyla aradı. Diğer konularda da hatta çağrılar geldi.

- Alo 144 Sosyal Yardım Hattı

Bakanlığın "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı" üzerinden ise geçen yıl şartlı eğitim, sağlık, kömür, gıda, doğum ve barınma yardımları, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar gibi konular ve proje desteklerine ilişkin 3 milyon 295 bin 448 çağrı alındı.

Bu çağrılardan 999 bin 451'ini sağlık, 969 bin 166'sını eğitim, 752 bin 911'ini özel amaçlı yardımlar, 261 bin 19'unu aile yardımlarına yönelik bilgi ve destek alma talepleri oluşturdu.

Çağrıların 180 bin 49'u engelli aylığı, 62 bin 196'sı muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar, 36 bin 301'i de eşi vefat eden kadınlara verilen maaşlara yönelik oldu. Ayrıca çağrılardan 20 bin 429'u muhtaç aylığı, 6 bin 901'i genel sağlık sigortası, bin 746'sı proje desteklerine yönelik gerçekleştirildi.

"Alo 144" hattına sosyal konut desteğine yönelik 323 çağrı geldi. Vatandaşlar, diğer konularda da hattı aradı.

Anadolu Haber Ajansı