ALMAN DEVİ CLAAS TÜRKİYE PAZARINA ASKO İLE GİRİYOR

SANKO Holding şirketlerinden ASKO, tarım makinaları ve ekipman üretiminde dünya lideri Alman CLAAS’ın Türkiye yetkili distribütörü oldu.

Sanko İş ve Tarım Makinaları bünyesinde kurulan ASKO ile dünyanın lider traktör ve tarım makinaları üreticisi Alman CLAAS arasındaki distrübütörlük anlaşması, Almanya’nın Harsewinkel şehrinde ASKO adına Hüseyin Hamut, CLAAS adına Afrika ve Ortadoğu Bölge Başkanı Stephan Klosterkamp tarafından imzalandı. İmza törenine ASKO’dan Ertan Paşa, Levent Kıroğlu ve Gökhan Bayramoğlu da katıldı.

ASKO İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Alman markası CLAAS ile yaptığı distribütörlük anlaşması, CLASS’ın ürün gamını içeren satış ve satış sonrası hizmetleri kapsıyor.

SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, anlaşmayı, sektörün Türkiye’de en önemli buluşma noktası olan Bursa Tarım Fuarı’nda Türk çiftçisine duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Sami Konukoğlu, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, sektörde Başak Traktör ile başlattıkları yolculuğu, tarım ekipmanlarında Başak Agri ile geliştirdiklerini ve “şimdilik” CLAAS ile taçlandırdıklarını söyledi.

ASKO-CLAAS işbirliğinin Türk tarımı açısından da tarihi bir dönüm noktası olacağını belirten Sami Konukoğlu, “Tarım marketi anlayışı ile faaliyet göstererek, Türk tarımı ve çiftçisine ihtiyaç duyacağı her konuda en iyi koşullarda azami destek sunacağız. Sanko İş ve Tarım Makinaları Grubu; ASKO, Başak Traktör, Başak Agri ve Claas markaları ile Türk tarımının çözüm merkezi olacaktır” dedi.

STEPHAN KLOSTERKAMP

İmza töreninde, konuşan CLAAS Afrika ve Ortadoğu Bölge Başkanı Stephan Klosterkamp ise ASKO ile yapılan bu anlaşma ile makine satışının yanı sıra, CLAAS müşterilerine daha yakın olmayı, onlarla daha iyi ilişkiler kurmayı, parça tedariği ve satış sonrası hizmetlerimi daha da geliştirmeyi öngördüklerine vurgu yaptı.

Bu düşünceden hareketle müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan bölgesel irtibat merkezleri ve bayilikler kurarak ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi ve satışları artırmaya devam etmek istediklerini kaydeden Klosterkamp, “Türkiye’deki tarım sektörü son derece önemli, bu nedenle Türkiye CLAAS için önemli bir potansiyel arz ediyor. Bu çerçevede ASKO’nun ülke çapındaki mevcut satış ve satış sonrası hizmetler ağı bizim için çok değerli” ifadelerine yer verdi.

CLAAS HAKKINDA

CLAAS 1913 yılında kurulmuş bir aile şirketidir ve dünyanın önde gelen tarımsal mühendislik ekipmanı üreticilerinden biridir. Merkezi, Almanya Westfalia, Harsewinkel'de bulunan şirket, biçer-döver satışlarında Avrupa pazarının lideridir. CLAAS, başka bir büyük ürün grubu, kendinden kendi yürür silaj makinaları alanında dünya lideridir. CLAAS aynı zamanda traktörler, balya makineleri ve hasat makineleri ile dünya çapında tarım mühendisliğinde en iyi performansa sahip bir firmadır. CLAAS ürün yelpazesinde de son teknoloji ürünü zirai bilgi sistemleri de bulunmaktadır. CLAAS dünya genelinde 11.300 çalışana sahiptir ve 2016 mali yılında 3.6 milyar avroluk satış gerçekleştirmiştir. (www.claas-gruppe.com)





SANKO İŞ VE TARIM MAKİNALARI GRUBU

Sanko Iş ve Tarım Grubu bünyesinde iş makinaları, traktör, tarım makinaları ve forklift gibi ürünlerin imalat, satış, servis ve distribütör hizmetlerini vermektedir. MST markasıyla kazıcı yükleyici, mini ekskavatör, ekskavatör ve teleskopik yükleyiciler üreten kurum, 1976’dan beri iş ve tarım makinaları sektöründe hizmet vermektedir. 1914’de kurulan Başak markasıyla, 50 hp’dan 110 hp’ye kadar traktörler, Başak Agri markasıyla balyalama, toprak firezeleri, ekim makinaları, yem karma makinaları ve ilaç makinaları gibi tarım makinalarını çiftçinin hizmetine sunmaktadır. Sanko Makina ile forklift ve iş makinaları satış, servis ve yedek parça konusunda iş makinaları sektörüne hizmet etmektedir. ASKO İş ve Tarım Makinaları, Sanko İş ve Tarım grubunun bir üyesidir. Bir dünya markası olan CLAAS ürünlerinin Türkiye’de satış ve dağıtımını yapmak üzere, 2 dev grup güçlerini birleştirmiştir. ASKO-CLAAS işbirliği, Türkiye’de biçerdöver, silaj makinaları, balyalama gibi tarım ekipmanları yanında 500 hp’nin üzerinde traktörlerle, çiftçimizin hizmetinde olacaktır.

Basın Bülteni