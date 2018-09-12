Alibaba.com #SuperSeptember’ı İstanbul’da kutladı

Alibaba.com Türkiye, hem alıcılar hem de satıcılar için fırsatlarla dolu #SuperSeptember’ın başlangıcını Türk GGS üyeleri ve Alibaba.com yöneticilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirdi. #SuperSeptember dönemine kayıtlı tüm Türk GGS üyeleri ilk kez, Alibaba.com üzerinde Türkiye’ye özel bir sayfada tanıtılıyor. Bu da, Türkiye’nin ürün kategorileri ve KOBİ’lerinin ilgi odağı olması için mükemmel bir fırsat yaratıyor.#SuperSeptember boyunca web sitesini yüzde 30 oranda daha fazla alıcı ziyaret edeceğinden, Türk ürünlerinin görünürlüğü ve Türk menşeili ürün aramaları dikkate değer ölçüde artacak. Ayrıca Alibaba.com, #SuperSeptember boyunca hem alıcılar hem de satıcılar için daha iyi bir alım ve satım deneyimi sunmak amacıyla ürün bilgilerini, alışveriş navigasyonunu ve hizmetlerini güncelledi. Alıcılar, çeşitli kaynak ihtiyaçları için “Haftalık Fırsatlar, Pazarlıklı Alışveriş ve Marka Bölgesi” gibi avantajlardan yararlanabilecek. #SuperSeptember, tedarikçi fırsatları ve alıcı tercihlerine uygun olarak tasarlandı. Kullanıcının geçmiş verilerine göre hedeflenen ürün tavsiyeleri, üyelerin satışlarının artmasına imkan sunacak. Alibaba.com’un 200’den fazla ülke ve bölgeden 10 milyon aktif alıcısı ve 150 bin tedarikçisi, #SuperSeptember’ı kutlamak için harika bir neden.

Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat Türkiye’de 3,5 milyonu aşan üyeye sahip Alibaba.com için #SuperSeptember’ın çok önemli olduğunu ve Alibaba.com’un kuruluş amacının, hem tedarikçilere hem de alıcılara daha iyi hizmet sunmak olduğunu belirtti ve sözlerine devam etti: “Alıcılar, #SuperSeptember boyunca daha avantajlı teklifler alırken tedarikçiler #SuperSeptember fırsatlarından yararlanarak satışlarını arttırma şansına sahip olacak. Türkiye, Çin’den sonra en çok GGS üyeye sahip ülke. Bu da, Türkiye’nin Alibaba.com ekosistemi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Alibaba.com, Türk KOBİ’lerin uluslararası alanda iş yapmalarını kolaylaştırmayı ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Dünyanın lider işletmeler arası e-ticaret platformu Alibaba.com, Türk KOBİ’lerinin T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde başlattığımız e-ticaret projesi sayesinde uluslararası ticaret ağına dahil olurken, ivme kazanmalarına da destek oldu. Atılan bu yeni adımlarla, ihracatçılar için yeni pazarlar yaratmayı, yabancı pazarlarda sürekli büyüyen bir müşteri portföyü oluşturmayı ve ihracatçı sayısıyla üyelerimizin ihracat hacimlerini her yıl arttırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, Alibaba.com’un geniş veri tabanından yararlanarak, potansiyel ürünleri ve ürün gruplarını belirlemeyi, verimliliği arttırmayı ve böylece platformumuz üzerinden B2B uluslararası ticaretin toplam ticaretteki payını, gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme, artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle Türk KOBİ’ler kendilerini dijital dönüşüme adapte etmeli. Biz bu amaçla, Türk ihracatçıların ticarette yurt dışına açılımını arttırmaya çabalıyoruz. Bu proje, çalışmalarımız kapsamında çok önemli bir yere sahip. #SuperSeptember’ı, GGS üyelerimizin katılımıyla kutlamak, uluslararası ticaret arenasına daha fazla katılım sağlamak için harika bir fırsat. Bu fırsatları yakından takip etmeye devam edeceğiz ve gelecekte kendi platformumuzda da bu tür çalışmalar yapacağız.”