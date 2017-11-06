ALBARAKA TÜRK'E MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

Albaraka Türk, 2016 yılında euro para cinsinden gerçekleştirilen tüm uluslararası transferlerdeki yüzde 100’lük başarı oranı nedeniyle dünyanın önde gelen bankalarından biri olan KBC Bank N.V. tarafından mükemmellik (Uçtan Uca Otomasyon-STP-Straight Through Processing) ödülüne değer görüldü.

“İtibar açısından ilk sıralarda”

Albaraka Türk’ün almaya hak kazandığı mükemmellik ödülü yurt dışına gönderilen SWIFT mesajlarında, SWIFT merkezi ve muhabir bankaların STP (Straight Through Processing – Uçtan Uca Otomasyon) ile ilgili belirlemiş oldukları kurallara uygun hareket edilmesi ve bankaların yakaladığı başarı oranına göre veriliyor. Ayrıca bankacılık sektörünün itibar kriteri sıralamaları arasında “hatasız transfer işlemi” kategorisinde ilk sıralarda gösteriliyor.

“Bankamızın referanslarını güçlendirecektir”

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, ödülle ilgili açıklamasında, Türkiye’deki 30 yıllık tecrübeleri ile katılım bankacılığı sektöründe her zaman ilklerin öncüsü olmaya gayret ettiklerini söyledi. Utku, sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası para transferlerinde bankamızın bireysel, ticari ve finansal kurum transferlerinde gösterdiği başarılı performans nedeniyle mükemmellik ödülüne değer görüldü.



Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine her zaman büyük önem veriyoruz. Değer görüldüğümüz mükemmellik ödülü ile bu alanlardaki başarımızı farklı bir platform aracılığı bir kez daha belgelendirmiş olduk. Bu açından çok memnunuz. Çünkü aldığımız bu ödül bankacılık sektörünün itibar kriterleri arasında hatasız transfer işlemi kategorisinde ilk sıralarda yer alıyor. Türk şirketlerinin önde gelen ticari finans ortağı olan bankamızın referanslarını daha da güçlendireceğine inanıyorum.”

Katılım bankacılığı sektöründeki tecrübesi, hizmet kalitesi ve günümüzün teknolojileri ile geliştirilen yenilikçi ürünleri ile müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmayı başaran Albaraka Türk, sektördeki başarısını aldığı ödüller ile taçlandırmaya devam ediyor.Basın Bülteni