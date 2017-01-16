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Alarko Carrier’ın çift yoğuşmalı kombisi, Samsun’da tanıtıldı.

16 Ocak 2017 Pazartesi 13:51
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İklimlendirme sektörünün öncü firması Alarko Carrier, Samsun’da faaliyet gösteren tesisatçı ve mekanikçi firma yetkililerinden oluşan 70 kişilik bir gruba, Alarko’nun çift yoğuşmalı kombilerini tanıttı.

Alarko Carrier'ın çift yoğuşmalı kombisi, Samsun'da tanıtıldı.
Alarko Carrier Bayilik Satışları Satış Müdürü Ali İsmet Koçak’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, İş Gelişme Müdürü Özgen Çoğulu’nun çift yoğuşma teknolojisine sahip Alarko yoğuşmalı kombileri anlatan sunumuyla devam etti.
Etkinlikte; kullanım suyunda yoğuşma yapabilme özelliğine sahip kombilerin standart yoğuşmalılara göre artan veriminden bahsedilirken, paslanmaz çelik eşanjör gibi SRS ve SSP model kombilerin avatajlarına da değinildi. Isıtma tesisatındaki yardımcı ürünlerden Alarko Panel Radyatör ve ECM teknolojisine sahip Optima Değişken Devirli Sirkülasyon Pompaları üzerinde durularak, ısıtma sistemindeki seçim kriterlerinin önemi vurgulandı. Toshiba Estia ve Carrier Yüksek Sıcaklık Isı Pompaları’yla ilgili sistem tasarımı ve cihaz seçimleri konularında bilgilerin aktarıldığı etkinlik, soru cavap bölümün ardından sona erdi. 

 
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