AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR TL

Toplam Aktifler: 1,969 milyon TL
Özkaynaklar: 1,664 milyon TL
Toplam hasılat: 61,7 milyon TL
Net Dönem Karı: 36,9 milyon TL
HALK GYO’DAN ŞEHİRLERİN KALBİNDE YÜKSELEN PROJELER
Halk GYO’un en büyük paydaşlarından biri olduğu İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin inşası tüm hızıyla sürüyor. Halk GYO, proje kapsamında 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile 8'er katlı üç ticari binanın inşasını üstleniyor. Vakıf GYO ortaklığında hayata geçirilen Sancaktepe’deki Bizimtepe Aydos Konut projesinde anahtar teslimler Mayıs 2018 itibarıyla başlayacak. Projede az sayıda kalan dairelerin satışları sürüyor. Halk GYO’nun “Şehrin Gözdesi” sloganıyla Erzurum’da yükselen Şehristan Konutları projesinde de son kalan daireler sahiplerini bekliyor. Şirketin ilk konut projelerinden Eskişehir merkezli Panorama Plus ile İstanbul merkezli Referans Bakırköy projelerinde de sınırlı sayıda kalan bağımsız bölümlerin satışları devam ediyor.
İZMİR'DE İLK PROJE
Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin: "Alsancak Projesi Halk GYO olarak İzmir’deki ilk projemiz. Bu proje aslında ülkemize her zaman daha iyisini kazandırma tutkumuzun bir sonucu. Proje kapsamında sektörümüzün güçlü oyuncularından Teknik Yapı ile işbirliği yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de güçlü işbirlikleri ile ülkemizin dört bir yanında, yatırım yaptığımız bölgelerin yaşam standartlarını yükseltecek projelere imza atmayı hedefliyoruz. Alsancak Projesinin de tasarım aşamasını tamamlayarak kısa bir süre sonra inşasına başlayacağız. Şimdiden başta İzmir halkına olmak üzere sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
"DESTEKLERLE YILSONUNU REKORLA KAPATACAĞIZ"
Eylül ayında konut satışlarındaki rekora ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yetgin: “Teşvikler sektörümüzü hareketlendiriyor. Yılın büyük kısmında önemli bir satış grafiği yakalarken Eylül ayını konut satış rekoru kırarak kapattık. Yerli yatırımcıya KDV indirimi, yabancıya sıfır vergi ve tapu harcı indirimlerinin son ayı olması bu sonuçta çok etkili oldu. Eylül ayı sonuçlarına baktığımızda hem toplam konut satışında hem de yabancılara konut satışında ay rekorlarını kırdık. Bunlar sektörümüzün önünü açacak motivasyon verici çıktılar.Sektörümüzün hedefi yılsonu itibarıyla bir önceki yılın rakamlarını geride bırakarak yeni bir rekora imza atmaktır" şeklinde konuştu.
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