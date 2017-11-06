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AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR TL

06 Kasım 2017 Pazartesi 12:41
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Halk GYO, yılın üçüncü çeyreğini başarılı bir tablo ile geride bıraktı. 9 aylık toplam hasılatı 62 milyon TL olurken, net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 37 milyon TL oldu. Aktif büyüklüğü 2 milyar TL’ye yaklaşan Halk GYO, dönem içerisinde yeni ortaklıklara da imza attı. Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, "Alsancak" ile İzmir'de ilk konut projesine start verdiklerini söyledi.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR TL
Kent kültürünü geliştiren modern gayrimenkul projelerine imza atan Halk GYO, yılın üçüncü çeyreğini de başarılı bir tablo ile geride bıraktı. Açıklanan verilere göre, Halk GYO’nun 9 aylık toplam hasılatı 62 milyon TL olurken, net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 37 milyon TL olarak açıklandı. Aktif büyüklüğü 2 milyar TL’ye yaklaşan Şirket, dönem içerisinde yeni ortaklıklara da imza attı.

HALK GYO 2017 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK MALİ VERİLERİ:
Toplam Aktifler: 1,969 milyon TL
Özkaynaklar: 1,664 milyon TL
Toplam hasılat: 61,7 milyon TL
Net Dönem Karı: 36,9 milyon TL

HALK GYO’DAN ŞEHİRLERİN KALBİNDE YÜKSELEN PROJELER
Halk GYO’un en büyük paydaşlarından biri olduğu İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin inşası tüm hızıyla sürüyor. Halk GYO, proje kapsamında 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile 8'er katlı üç ticari binanın inşasını üstleniyor. Vakıf GYO ortaklığında hayata geçirilen Sancaktepe’deki Bizimtepe Aydos Konut projesinde anahtar teslimler Mayıs 2018 itibarıyla başlayacak. Projede az sayıda kalan dairelerin satışları sürüyor. Halk GYO’nun “Şehrin Gözdesi” sloganıyla Erzurum’da yükselen Şehristan Konutları projesinde de son kalan daireler sahiplerini bekliyor. Şirketin ilk konut projelerinden Eskişehir merkezli Panorama Plus ile İstanbul merkezli Referans Bakırköy projelerinde de sınırlı sayıda kalan bağımsız bölümlerin satışları devam ediyor.

İZMİR'DE İLK PROJE
Halk GYO, üçüncü çeyrek döneminde İzmir’in Alsancak bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan prestijli konut projesi için Teknik Yapı ile ortaklık kurdu. Emlak Konut GYO’nun 47 dönümlük arazisi üzerinde, 1,6 milyar liralık hasılat taahhüdüyle Teknik Yapı - Halk GYO ortaklığında hayata geçirilecek proje için hazırlıklar sürüyor. Proje, ihale şartlarına uygun olarak ticaret, konut ve turizm alanlarından oluşacak karma özelliklere sahip olacak. Ayrıca projede kültürel fonksiyonları barındıracak yapılar, park, otel, ibadet alanı, ofis ve konutlar yer alacak.

Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin: "Alsancak Projesi Halk GYO olarak İzmir’deki ilk projemiz. Bu proje aslında ülkemize her zaman daha iyisini kazandırma tutkumuzun bir sonucu. Proje kapsamında sektörümüzün güçlü oyuncularından Teknik Yapı ile işbirliği yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de güçlü işbirlikleri ile ülkemizin dört bir yanında, yatırım yaptığımız bölgelerin yaşam standartlarını yükseltecek projelere imza atmayı hedefliyoruz. Alsancak Projesinin de tasarım aşamasını tamamlayarak kısa bir süre sonra inşasına başlayacağız. Şimdiden başta İzmir halkına olmak üzere sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"DESTEKLERLE YILSONUNU REKORLA KAPATACAĞIZ"
Eylül ayında konut satışlarındaki rekora ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yetgin: “Teşvikler sektörümüzü hareketlendiriyor. Yılın büyük kısmında önemli bir satış grafiği yakalarken Eylül ayını konut satış rekoru kırarak kapattık. Yerli yatırımcıya KDV indirimi, yabancıya sıfır vergi ve tapu harcı indirimlerinin son ayı olması bu sonuçta çok etkili oldu. Eylül ayı sonuçlarına baktığımızda hem toplam konut satışında hem de yabancılara konut satışında ay rekorlarını kırdık. Bunlar sektörümüzün önünü açacak motivasyon verici çıktılar.Sektörümüzün hedefi yılsonu itibarıyla bir önceki yılın rakamlarını geride bırakarak yeni bir rekora imza atmaktır" şeklinde konuştu.



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