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Akfen Holding’in tahvil ihracında rekor talep geldi!

09 Ocak 2017 Pazartesi 15:01
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Akfen Holding, 150 milyon TL olarak çıktığı tahvil ihracında yoğun talep nedeniyle 300 milyon TL satış gerçekleştirdi.

Akfen Holding'in tahvil ihracında rekor talep geldi!
Akfen Holding tarafından 3 yıl vadeli ve 3 ayda bir faiz ödemeli olarak yapılan 300 milyon TL tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. 5 Ocak 2017 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen tahvil ihracı kapsamında nitelikli yatırımcılara yapılan tahvil satışına 200’ün üzerinde nitelikli yatırımcı ilgi gösterdi.

“150 milyon TL’lik tahvil ihracında 300 milyon TL talep geldi”
Akfen Holding Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Kadri Samsunlu tahvil ihracı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Ocak (2017) ayı içinde 140 milyon TL’lik bir tahvil geri ödememiz vardı, 150 milyon TL’lik bir tahvil ihracı planladık. Ancak talep çok yüksek geldi ve ihraç miktarımızı arttırarak 300 milyon TL’lik tahvil satışını başarıyla gerçekleştirdik” dedi. Samsunlu, şunları kaydetti: “Akfen Holding olarak 3 yıl vadeli ihraç ettiğimiz tahvil bu yılın ilk reel sektör tahvil ihracı ve bu vade için en yüksek miktardaki tahvil ihraçlarından biri oldu. Ayrıca kısa bir süre önce İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKrating) Akfen Holding’in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu TR AAA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu TR A1, görünümü ise durağan olarak belirlediğini açıkladı. Akfen Holding TURKrating tarafından reel sektörde bir firmaya verilen uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR AAA almayı başaran ilk şirket oldu. Böylece Şirketimize duyulan güven derecelendirme notumuz sonrasında tahvil ihracımızdaki başarı ile pekişmiş oldu.”
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