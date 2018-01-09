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Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü

Her yıl itibarını en çok artıran şirketlere verilen The One Awards'da bu yıl enerji kategorisinde Akenerji birinciliği aldı.

Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü

Her yıl itibarını en çok artıran şirketlere verilen The One Awards'da bu yıl enerji kategorisinde Akenerji birinciliği aldı.

09 Ocak 2018 Salı 16:35
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Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü

"İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Akenerji, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde enerji şirketleri kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçildi.

Ödül töreninde konuşan Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, "Türkiye’nin enerji ihtiyacına uzun süreli katkı sağlamayı hedefleyen bir şirket olarak enerji sektörü değer zincirinin her aşamasında kalite odaklı yaklaşımla faaliyet gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından takdir edilmesi bizim için mutluluktur. Emeği geçen herkese ve bu başarıyı oluşturan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:56
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