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Akdeniz Üniversitesi Simit Sarayı açıldı

21 Kasım 2016 Pazartesi 15:42
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Yurt içi ve yurt dışında açılışlarına büyük hızla devam eden lezzet tutkunlarının vazgeçilmez buluşma noktası Simit Sarayı, Akdeniz Üniversitesi mağazasını hizmete açtı.

Akdeniz Üniversitesi Simit Sarayı açıldı
Birbirinden lezzetli ürünleri her keseye uygun fiyatlarla sunan, değişen trendler ve tüketicilerin değişen ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda menüsüne eklediği benzersiz lezzetlerle güler yüzlü hizmeti birleştiren Akdeniz Üniversitesi Simit Sarayı, ilk günden itibaren ağzının tadını bilen Antalyalı öğrencilerin buluşma noktası haline geldi.

Antalya’daki 10’uncu şube olan Akdeniz Üniversitesi Simit Sarayı, toplamda 150 kişilik iç ve dış oturma kapasitesiyle öğrencilere günün her saatine uygun lezzetler sunmayı hedefliyor. Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin anne mutfağı özlemini giderecek Akdeniz Üniversitesi Simit Sarayı, hamurundaki dostluğu tüm Türkiye’ye yaymaya devam ediyor.

230 metrekare dış, 135 metrekare iç alanı, ferah atmosferi, şık ve sıcak dekorasyonuyla açıldığı günden bugüne büyük ilgi gören Akdeniz Üniversitesi Simit Sarayı’nın menüsünde, vazgeçilmez Simit Sarayı lezzetleri olan kahvaltı, simit, börek, kurabiye, sandviç, pasta ve dondurma çeşitleri ve sıcak/soğuk içeceklerin yanı sıra taptaze malzemelerle hazırlanan Simit Burger, Simit Pizza, mantı, köfte, makarna gibi hem göze hem damağa hitap eden enfes Simit Sarayı lezzetleri yer alıyor.

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