AK Parti, Davutoğlu, Gül ve Babacan'ı davet etmedi

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.

Bilindiği üzere AK Parti'den her geçen gün uzaklaşan 3 isim, son dönemde yeni parti çalışmaları içerisinde.

Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından AK Parti'den uzak duran Abdullah Gül, partinin etkinliklerine katılmıyordu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu.

Gül ve Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına, aynı anda tweet atarak tepki göstermişti.

Bu tepkiyle, Gül ve Davutoğlu'nun birlikte hareket ettiği ortaya kondu.

AK Parti ile yollarını ayıran diğer isim ise Ali Babacan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti'den istifa eden Babacan, yeni bir parti kurmak için teşkilat oluşturma hazırlığında.

Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davetiye gönderilmemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek."ifadelerini kullandı.