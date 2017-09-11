Ahşabın bakım zamanı geldi

Ahşap ürünlerin uzun süre korunması ve bakımı çok önemli. Ahşap aynı cildimiz gibi nefes alır, nem alınır ve tekrar verir. Novawood Genel Müdür Yakup Kayataş; doğru yöntemlerle yapılan bakımla ahşabın ilk günkü görüntüsüne ulaşılabileceğini vurguluyor.

Ahşapta bakım ve onarım ile zaman kaybetmek istemeyenlere thermowood ahşap ürünlerini önerdiklerini belirten Kayataş; ‘‘Novawood’ un Türkiye’de ilk temsilcisi olduğu “Thermowood Termal Modifikasyon” teknolojisi ile ahşap malzeme asgari 180⁰C’ye kadar ısıl işleme tabi tutulup buharla koruma altına alınıyor. Bu teknoloji ile normal ahşaba göre daha stabil, çürümeye karşı dayanıklı ve yalıtım özellikleri arttırılmış bir kullanım sunuyoruz. Böylece ahşaplara bakım yapılmazsa sadece dış yüzeyinde UV etkisinden dolayı renk solmaları (grileşme) görülüyor. Küçük bir bakım ile kullanıcılarımız ilk günkü görüntüsüne döndürebiliyor’’ dedi.

Ahşap bakımı zor ve zahmetli bir iş olmaktan çıkıyor

Thermowood ürünlerin bakımının oldukça kolay olduğunu belirten Kayataş; öncelikle yüzeydeki kirin temizlenmesi ve gözeneklerin açılması için kumlama zımparalama, tazyikli su gibi temizleme işlemlerin yapılması gerektiğini söylüyor. Temizleme işleminden sonra fırça veya rulo ile cila/yağ sürülerek ahşabın bakımı yapılabiliyor.

Bakım zamanını güneş alma açısı ve süresi, iklim şartları gibi koşulların etkilediğini söyleyen Yakup Kayataş; bu sürelerin üç yıl ile yedi yıl arasında değiştiğini belirtiyor. Thermowood işlemi görmemiş malzemelere çürüme, mantar, böceklenme, madde atılımları ve dönme gibi sorunlardan dolayı sık sık bakım yapmak gerekirken Thermowood ürünlerde bu sorunlarla karşılaşılmıyor.

Novawood Hakkında





Doğadan aldığı ilhamı ürünlerine yansıtan Novawood, 2005 yılında kuruldu. Yıllık 18 bin m3 (650.000 m2) üretim kapasitesine sahip olan Novawood, teknolojik altyapısı, ürün yelpazesinin genişliği ve yüksek ürün kalitesiyle sektörünün öncü firmalarından biri olarak öne çıkıyor. Dünyanın sahip olduğu mevcut orman zenginliğini, sürdürülebilir çözümlerle korumaya özen göstererek özenle seçilmiş kaliteli hammadde ile uzun ömürlü ürünler üretiyor. Thermowood termal modifikasyon teknolojisinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan Novawood, canlı ve yaşayan malzemeler olarak gördüğü ağaç ürünleri ve ahşap malzemeyi, ürünün estetik ve doğallığını bozmadan güçlendirmek için çalışıyor. Novawood, ürün yelpazesini sektörün ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak, kaliteden ödün vermeden, sürekli olarak yeniliyor ve geliştiriyor. Üretim sürecinin her safhasını yaşama daha fazla değer katacak yenilikçi yaklaşımlarla yönlendiriyor. Müşteri memnuniyetini ve kaliteyi marka değeri yapan Novawood, mimari projelere ve müşteri taleplerine uygun özel ürünler üretimi de yapıyor.

Basın Bülteni