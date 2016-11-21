Adana'da su arıtma havuzuna düşen işçi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesindeki Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde taşeron firmada mekanik şefi olarak çalışan Sami Birici (46), 25 gündür bakıma alınan su havuzunda yapılan çalışmaları denetlemek için akşam saatlerinde iş yerine gitti. Birici, çalışmaları kontrol ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten 3 metre derinliğindeki su havuzuna düştü.

Çalışma arkadaşlarının aniden ortadan kaybolduğundan şüphelenen diğer görevliler, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde, Birici'nin havuza düştüğünü gördü.

Yüzme bilmediği öğrenilen Birici'nin cesedi olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ve CANKUR ekipleri tarafından havuzdan çıkardı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Birici'nin cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar, AA muhabirine, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Birici'ye Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diledi.

Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin sürekli olarak bakımlarının yapıldığını ifade eden Pekar, "Bakıma almış olduğumuz bir havuzda iş kazası meydana geldi ve bir arkadaşımızı kaybettik. Vardiyalı çalışan arkadaşlarımız var. Onları kontrole gelmiş. Rahmetli, bu tesisler kurulduğundan beri çalışmaktaydı. Burayı 24 saat kontrol edebilen bir arkadaşımızdı. Kontrol sırasında bakıma alınan havuza düşüyor ve vefat ediyor. Havuz içindeki su yaklaşık 3 metre. Normalde havuz çok derin, bakım yapıldığı için su aşağı seviyelerdeydi." diye konuştu.

ADANA (AA) - Adana'da su arıtma havuzuna düşen işçi, boğularak hayatını kaybetti.Anadolu Haber Ajansı