ADANA (AA) - Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, kentte bu yıl 5'incisi düzenlenen karnavalın yaklaşık 30 milyon dolar tanıtım değerine ulaştığını bildirdi.

Bozkurt, karnaval açılışı dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl 7-9 Nisan'da düzenlenen festivalde en ufak bir sıkıntı yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği yaptığını söyledi.

Misafirlerin nisanda Adana'da olmanın keyfini çıkarmalarını isteyen Bozkurt, "Biz de Adana halkı olarak en sıcak yüzümüz, en misafirperver halimizle misafirlerimizi ağırlayalım ve buradan keyifli anılarla gönderelim ki onlar da gittikleri yerlerde bizim elçimiz olsun gelecek yıl birlikte daha çok insan buraya getirsin ve giderek bu karnaval coşkusu büyüsün." dedi.

Bu yıl halk oylaması süreci nedeniyle kortej olmayacağını ancak kostümlü koşu ve karnaval koşusu yapılacağını ifade eden Bozkurt, şöyle devam etti:

"Gelecek sene rekor katılımlı bir karnaval korteji planını şimdiden yapmaya başladık. Karnavalın tüm şehre yayılması için ciddi bir organizasyon ve planlamayı başlattık çünkü karnavalın sadece belirli yerlere belli sokaklara sıkışıyordu. Önümüzdeki yıl tüm şehir hatta Adana'nın uzak ilçelerine de yayılsın istiyoruz. 5 yılda marka değerinde, ölçülebilen, internet hariç 30 küsur milyon dolar tanıtım değerine ulaşmış bu karnavala bugüne kadar bunun 30'da 1'i kadar para harcadık. Sadece bu bile yapılan çalışmaların Adana'nın tanıtıma ne kadar katkısı olduğunun bir göstergesidir."

Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente ziyareti, hem de güzel bir tesadüf olarak karnavalın açılış günü olması nedeniyle bütün güzellikleri birlikte yaşadıklarını belirtti.

Karnaval yönetim kurulu, Adana halkı ve karnavalı destekleyenlerin rüştünü ispat ettiğini dile getiren Horozoğlu, şunları söyledi:

"Gerçekten Adana bu karnaval nedeniyle birlik ve beraberliğin zirvesine ulaşmıştır. Bugüne kadar tabii ki Adana ve Türkiye birçok yönden gerçekten başarılarla anılmıştır ama bu başarıların en büyüğü de bu karnavalın artık tutması, sadece Adana değil dünyada da karnaval literatürüne girmiş olmasıdır. O bakımdan çok büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Horozoğlu, Valilik olarak en başından beri karnavalın destekleyicisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de karnavalın her geçen yıl daha yüksek katılımla gerçekleştiğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı