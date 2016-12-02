80 BİN KOBİ'YE MALİ KAYNAK SAĞLANACAK

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Amerikan seçimlerinden sonra başlayan sürecin, dünyadaki özellikle gelişmekte olan ülkelerin tamamında olumsuz etkileri oldu ve bu etkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız serinkanlı olsun, sakin olsun. Bunların hepsi gelip geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre çok daha iyi olacak. Çünkü biz hesaplarımızı bütçemizi buna göre yaptık." dedi. Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi" tanıtım töreninde, kredi desteğinin KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasına ve esnafa hayırlı olmasını diledi. KOBİ'lerin ekonomiyi ayakta tutan kesim olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Firma sayısına baktığımızda yüzde 98, istihdama bakıldığında yüzde 70'in üzerinde ihracatta ise yüzde 60'ın üzerinde. Dolayısıyla ekonomiyi ayakta tutan önemli bir sektörden bahsediyoruz." ifadesini kullandı. Yıldırım, böylesine önemli bir sektörün, bugünlerde yaşanan dövizdeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketliliğin de dikkate alınarak öncelikli olarak desteklenmesi gerektiğine işaret etti. KOBİ'lerin ülke için yaptıklarının görülmesi ve bekledikleri desteğin verilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bunu bir yandan hükümetin diğer yandan da sorumluluk üstlenen iş dünyası ve bankaların yaptığını dile getirdi.



KOBİ'lerle ilgili geçen haftalarda önemli bir karar alındığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "KOBİ'lere ilave kaynak aktararak, 17 milyara kadar kredi hacmi oluşturduk. Bu ne demektir? 17 milyarlık kredi kullandıklarında Kredi Garanti Fonu bunları kredilerine teminat gösterecek, kefil olacak ve böylece ihtiyacını görecekler. Bu ise daha kısa vadede, hemen 500 milyonluk bir kaynak ayrılmak suretiyle 5 milyara varan bir yıllık faiz oranı da 10'un altında. Bugünkü piyasadaki faizleri düşündüğümüz zaman oldukça iyi sayılabilecek bir oranda, kredi kullandıracaklar. Böylece acil ihtiyaçlarını giderebilecekler. Yüzde 15 riski bankalar, yüzde 85 riski yine Kredi Garanti Fonu alacak. Böylece ilk etapta 80 bin KOBİ'mize bir nefes aldıracak, ihtiyacını görecek bir mali kaynak sağlamış oluyoruz." Bugünlerde yaşanan küresel ekonomideki hareketliliğin, petrol üreten ülkelerin üretimi kısıtlama kararından sonra yeni bir boyut kazandığını anlatan Yıldırım, bu konuları hükümet olarak yakından takip ettiklerini ve bugünkü Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda da son durumu değerlendirerek alınması gereken kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.



"Vatandaşlarımız serinkanlı olsun"

"Baştan beri söylediğimiz bir şey var; Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor, finans sektörümüz güçlüdür. Firmalarımızın kabiliyetleri ve dayanıklılığı aynı şekilde güçlüdür. Dolayısıyla biz, bu küresel şartları dikkate alarak, süreçten en az etkilenmemiz için gereken tedbirleri gecikmeden proaktif yaklaşımla alıyoruz." diyen Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Şunun bilinmesinde fayda var; Türkiye bugünkü yaşadığımız şartların daha ağır şartlarını geçmişte en az 4-5 sefer yaşadı. 2006'da böyle bir dalgalanma oldu atlattık, 2008-2009 küresel krizinde bütün ülkelerin tersine bizi Cumhurbaşkanımızın deyimiyle teğet geçti. 2013 gezi olaylarında yine benzer süreç yaşadık, bunu da atlattık. 15 Temmuz gibi emsali dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir felaketten ülke döndü. Bu krizi de atlattık. Amerikan seçimlerinden sonra başlayan sürecin, dünyadaki özellikle gelişmekte olan ülkelerin tamamında olumsuz etkileri oldu ve bu etkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız serinkanlı olsun, sakin olsun. Bunların hepsi gelip geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre çok daha iyi olacak. Çünkü biz hesaplarımızı bütçemizi buna göre yaptık." Kamu yatırımları için 2017 bütçesinde 80 milyara yakın bir kaynak aktarıldığına dikkati çeken Yıldırım, 2008-2009 krizinin Türkiye'yi teğet geçmesinin arkasında kamu ve alt yapı yatırımlarına hız verilmesi olduğunun altını çizdi. ABD'nin de şimdi bunu yaparak, bütün kaynakları içeride kullanmak istediğini belirten Yıldırım, ülkenin dışarıdaki Amerikan sermayesini ülkesine tekrar geri getirmeye çalıştığını ifade etti.



"Aslında bizim daha ilginç bir çalışmamız var"

Yıldırım, "Tabii ki biz öncelikli olarak ülkemizin, ekonomisinin bu geçici süreçten en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız." dedi. Diğer taraftan Merkez Bankasının da bağımsız olarak kendi kapasitesinde kararlar aldığını dile getiren Yıldırım, "İnşallah bu yaptığımız güzel girişim, başka yeni projelerle devam eder. Bekliyoruz. Diğer bankalarımıza da bir örnek olsun. Aslında bizim daha ilginç bir çalışmamız var ama tamamlanmadı. Onu da önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. O da esnafımızı işverenlerimizi, ticari hayatımızı çok önemli ölçüde rahatlatacak bir girişimdir." diye konuştu. Hazine Müsteşarlığı, Ziraat Bankası, Denizbank, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB'a gösterdikleri sorumluluk duygusu ve memleket sevgilerinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Törende, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Sayın Başbakanımız hem kefil hem de şahit." dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım'ın "Şimdi işin yoksa şahit ol." şeklindeki cevabı, gülüşmelere neden oldu. İmzaların ardından fotoğraf çektirildi.





Anadolu Haber Ajansı