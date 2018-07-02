"4.ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME KONGRESİ ICEB 18" Macaristan’da yapıldı

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde kapanış

Uludağ Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Makedonya Vizyon Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesinden rektörlerin, dekanların ve öğretim üyelerinin katıldığı 4. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi ICEB 18 Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’ın kapanış konuşması ile son buldu. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsündeki, yaklaşık 200 kişinin doldurduğu salondaki konferans Sakarya Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ve Makedonya Vizyon Üniversitesi’nden Fadıl Hoca’nın 4. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi ICEB 18’nin Macaristan’da gerçekleştirdiği 4 günlük çalışmaları ve bundan önceki kongreler hakkındaki bildirimi ile başladı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül ise yaptığı açıklamada, ev sahipliği yaptıkları organizasyonun gayet olumlu geçtiğini 4. günün sonunda kongrenin istenilen başarıya ulaşmasının hakli gururunu yaşadıklarını söyledi. Yakup Gül amaclarının ülkemizin her alanda başarılı tanıtımını yapacak Türkiye gönüllüleri yetiştirmek olduğunu bunun için de eğitimin çok önem taşıdığını belirtti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Miynat’ta Macaristan Yunus Emre Entitüsü’ne değerli katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini, kapanış gününde MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ile DEİK Türk –Macar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Suat Karakuş’u ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Kapanış konuşması MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’dan

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar yaptığı kapanış konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliğine açılan kapısının Macaristan olması gerektiğini bunun da iki ülkenin yakın dostluğu ile Macaristan’nın sahip olduğu önemli ticari avantajlardan kaynaklandığını belirtti. Fadıl Başar Macaristan’nın hem şirket kurulumu hem de işletme maliyetleri acısından, işadamlarımızın Avrupa Birliğine girişlerinde en düşük maliyetli Avrupa Birligi ülkesi oluşu ile buna artı olarak kurumlar vergisinin % 9 olması, kar eden şirketler açısından çok değerli avantajlar sundugunu söyledi.

Ayrıca kendilerinin de, Macaristan’da İs Yapma – Dış Ticaret ve Yatırım, adlı kitabı, Macaristan’a gelen iş adamlarımızın ve yatırımcımızın, Macaristan’nın ticaret yapısını daha yakından ayrıntılı bir şekilde tanıması ile bilinçli bir yatırım ve ticaret yapmasını sağlamak amacıyla kaleme aldıklarını belirtti. Kitapta Macaristan’da iş ortamı, şirket türleri, kuruluş süreçleri, vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları ile çalışma izinlerinden, Türk yatırımcısının karşılaştığı sorunlara, potansiyel iş imkanlarından teşviklere kadar bir çok konu detaylı olarak ele alındığını, gelecek olan iş adamlarımıza da güvenli bir kılavuz olacagını söyledi.

Günün sonunda, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül ve MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ile DEİK Türk –Macar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Suat Karakuş’a, Sakarya Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ve Makedonya Vizyon Üniversitesi’nden Fadıl Hoca ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Miynat tarafından, 4. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi’ne katkılarından dolayı plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.