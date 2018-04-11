42. CADDE’NİN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TANITILDI

Emlak Konut GYO güvencesiyle Torkam İnşaat’ın Konya’da hayata geçirdiği hasılat paylaşımlı projesi Temaşehir 42. Cadde’deki ticari gayrimenkulleri kapsayan Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) tanıtıldı. Büyüklüğü 130 – 150 milyon TL arasında olan Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun yönetimi, fonun kurucusu olan Global MD Portföy Yönetimi tarafından yapılacak. Proje danışmanlığını BYY Finans ve Refina şirketlerinin yaptığı Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu; Emlak Konut’un yatırımcı olarak yer aldığı ilk GYF olma özelliğini taşıyor. Kurulacak fonda Emlak Konut GYO yüzde 10,5, Torkam İnşaat yüzde 24,5 ve Global Menkul Değerler yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında çekirdek yatırımcı olarak ortak olacaklardır.Fonun kalan yüzde 60’lık bölümü ise yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacaktır.

Kira getirisinden kâr payı

Fon ayrıca her yıl yatırımcılarına kira getirilerinden oluşan kâr payı dağıtacak. Yurtiçindeki yatırımcıların yanı sıra Körfez ülkeleri, ABD, Avrupa ve Uzakdoğu’daki yatırımcılardan da büyük ilgi görmesi beklenen fonun, kira getiren bir yatırım stratejisine sahip çıkış senaryosu da bulunan süreli bir fon olmasının da ilgiyi artıracağı öngörülüyor. Temaşehir 42. Cadde Projesi’ndeki ticari gayrimenkulleri kapsayan fon ile ilgili görüşlerini dile getiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum şunları söyledi;

“Emlak Konut kurulduğu günden bu yana sektörümüzdeki değişikliklere liderlik yapan bir kurum olarak ülkemiz ve vatandaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturmayı amaçlamıştır. 2016 yılında yaşadığımız olağanüstü durumlara rağmen almış olduğumuz ivedi önlemlerle Emlak Konut markası ile ülkemiz için değer yaratmaya devam ettik. İnsan ve ihtiyaç odaklı hizmet anlayışımızla, bugün markamızı Anadolu’nun birbirinden kıymetli şehirlerine taşıyoruz. Bugüne kadar sektöre ciddi anlamda ses getiren kampanyalar düzenledik. 2017 yılını 1 milyon metrekarenin üzerinde brüt alana karşılık 7 milyar 400 milyon TL hasılat ile tarihimizin en yüksek satış başarısını elde ederek tamamladık. Toplam aktif varlığımız %10 artışla 20 milyar 600 milyon TL’ye ve öz kaynaklarımız %16 artışla 12 milyar 400 milyon TL’ye ulaştı. Bu motivasyonla başladığımız 2018 yılının ilk üç ayında, 1 milyar 140 milyon TL olan satış hedefimiz doğrultusunda 1 milyar 50 milyon TL değerinde bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdik. Ayrıca 144 bin metrekare olan satış hedefimizi aşarak 151 bin metrekarelik satış alanına ulaşmış olduk. Bugün de burada gayrimenkul pazarında yeni bir başlangıcın temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Kurulması planlanan Gayrimenkul Yatırım fonunda çekirdek yatırımcı olarak Emlak Konut GYO’nun yüzde 10,5, Torkam İnşaat’ın yüzde 24,5 ve Global Menkul Değerlerin yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında ortaklıkları bulunacaktır. Fonun kalan yüzde 60’lık bölümü ise yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacak. Sektörümüzde gayrimenkul geliştiricilerinin artık geleneksel satış modellerine alternatif yöntemler bulması gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulamaların artması ile birlikte gayrimenkul pazarının genişlediğini ve derinleştiğini göreceğiz. Tüm bu hususlar oldukça dinamik olan sektörümüz için itici güç oluşturmaya devam edecektir.”

“Güçlü ve küresel vizyona sahip çekirdek yatırımcılar”

GYF’lerin kurumsal, şeffaf, güvenilir ve profesyonel yapılarıyla öne çıktığını belirten Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Bu doğrultuda, Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu güçlü ve küresel vizyona sahip üç kurucu yatırımcıyla hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Torkam İnşaat olarak, geliştirdiğimiz projelerde kurucusu olduğu GYF vasıtasıyla, projelerimizin primlendirme potansiyelini tüm müşterilerimize ve nitelikli yatırımcılara arz ediyoruz. Yatırımcı sıfatı ile de sektöründeki başarılarını pekiştiren şirketimiz, hedeflerini gerçekleştirme ve yeni hedefler belirleme yolunda modern yatırım enstrümanlarını yakından takip ediyor ve hayata geçiriyor” diye konuştu.

Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Göker ise “Çeyrek asrı aşan tecrübemizle ülkemizi, dünyamızı en doğru ve vizyoner şekilde değerlendirmeye gayret ederek her dönemde yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinde öncü olduk. Global Menkul Değerler olarak, yapmış olduğumuz işi geliştirmenin, çeşitlendirmenin ülkemize ve sektörümüze karşı sorumluluğumuz olduğuna da inanıyoruz. Yine, finans sektörünün daha üst standartlarda yapılanmasına katkıda bulunacak yeni bir bakış açısı ve dinamizm getirecek bir çalışmanın parçası olduğumuz için gururluyuz. İştirakimiz Global MD Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve birçok ilki içeren bu fon, öncü olacak ve benzer projelerin hayata geçirilmesi konusunda cesaret verecektir” dedi.

Global MD Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Braida Fernandez ise; “Sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük ve en başarılı gayrimenkul oyuncularından Emlak Konut GYO, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Torkam İnşaat ve finans sektörü başta olmak üzere birçok ilke imza atan Global Menkul Değerler’in çekirdek yatırmcı olarak katıldığı fonumuzu hayata geçirdiğimiz için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kurduğumuz GYF nin hem gayrimenkul hem de finans sektörü açısından yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



Torkam İnşaat hakkında:

Torkam İnşaat, 25 yıla yaklaşan sektör deneyimine sahip olan Mahmut Dereli’nin öncülüğünde, orta ve büyük ölçekte nitelikli ve markalı projeler gerçekleştirmek hedefi ile kuruldu. Kurucu ortaklarının sektördeki deneyimi ile Türkiye’nin en köklü ve saygın inşaat firmalarından biri olan Torkam İnşaat’ın yurtiçi ve yurtdışında, birçok projede imzası yer almaktadır. Bugüne dek 1 milyon metrekareyi aşkın inşaat alanı üzerinde, 10 binden fazla konut ve rezidansın yanı sıra AVM, çarşı ve otel inşa etmiştir. Dünyadaki teknolojik ve finansal gelişmeleri takip ederek, uluslararası standartlarda, nitelikli ve markalı konsept projeler geliştirme vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.



Global Menkul Değerler hakkında:

Global Menkul Değerler, bireysel ve kurumsal; yerli ve yabancı yatırımcılara, sermaye piyasası faaliyetlerinde aracılık hizmeti sunan bağımsız bir aracı kurumdur. Türkiye’de birçok ilki gerçekleştiren şirketin temeli 1990 yılında atılmış, 2004 yılında Global Yatırım Holding’in kurulması ile mevcut yetki belgeleri yeni kurulan Global Menkul Değerler’e devredilmiştir. 2011 yılının Haziran ayında Global Menkul Değerler hisselerinin yüzde 25’i halka arz edilmiştir. Kuruluşundan bu yana birçok başarıya imza atan Global Menkul Değerler, 40’a yakın uluslararası ödül almıştır. 2010 Yılında, “İMKB’nin Kuruluşundan Bugüne Kadar Hisse Senetleri Piyasası’nda En Fazla İşlem Hacmi Yapan Banka Dışı Aracı Kurum” ödülünü de kazanmıştır. Yaklaşık 80 kurumun halka arzının gerçekleşmesine aracılık eden Global, Türk Sermaye Piyasası’na 5 milyar dolara yakın plasman sağlamıştır.