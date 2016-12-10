3. İstanbul Uluslararası İş Birliği ve Yatırım Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Avrupa Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanı Günther Meinel, Almanya'daki önemli TV kanallarından ZDF ve ARD'ye gidip "Ne olur Türkiye'yi kötü anlatmayın" dediğini belirterek, "Bana verdikleri cevap şu oldu; 'Efendim Türkiye hakkında olumlu haber yaptığımız zaman haberlerimizi kimse izlemiyor'. Meğer reytingi artırmak için yapıyorlarmış. Bu insanlığa sığmayan bir davranış." dedi.

Meinel, DMW'nin European Business Club, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Amerikan Türk İş Geliştirme Derneği desteğiyle düzenlediği 3. İstanbul Uluslararası İş Birliği ve Yatırım Zirvesinde, Almanya ve Türkiye'nin yüzyıllardan beri çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'de Almanya'dan 6 bin 500 yatırımcı olduğunu belirten Meinel, "Ve hepsi çok mutlu. Bundan sonra da Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar." dedi.

Meinel, bu yatırımcıların Türkiye'nin halinin ne olacağına yönelik sorular sorduğunu aktararak, yatırımcılara güven sağlanması halinde Alman yatırımcıların ayağa kalkacağını dile getirdi.

Türk şirketlerinin Almanya'da 500 bin kişiye iş verdiği bilgisini veren Meinel, "Biz bir kardeşlik birliğiyiz. Bu birliğin yok edilmesine ve burada bir kriz çıkmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Meinel, Türk ve Alman ilişkileri arasında asla sıkıntı olmasına izin vermeyeceklerini, diplomatlar olarak bunu hükümetlerle konuşacaklarını bildirdi.

İki ülkenin müzik konusunda da anlaşması gerektiğini vurgulayan Meinel, "Siyasiler birbirine döndüğü zaman şarkı söyleyeceğiz. Müzik onları kendilerine getirecektir, kalplerine mutluluk katacaktır." ifadelerini kullandı.

Meinel, Türkiye'nin ekonomik büyümede Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu kadar büyük büyüme kaydeden bir ülke tanımıyorum. Bana hep 'Madem biz Türkler bu kadar başarılıyız o zaman neden AB'ye giremiyoruz?' diye soruyorlar. Ben de 'Şu anki hasta Avrupa'ya mı üye olmak istiyor musunuz?' diyorum. AB yıkılmak zorunda. Neden, çünkü temeli sağlam değil. Bir ev yapmışlar ama temeli sıkıntılı. Her fırtınada kapılar yıkılıyor, pencereler kırılıyor. Böyle bir AB uzun vadede var olamaz. Böyle bir AB'ye mi girmek istiyorsunuz. Böyle bir hasta ile evlenip de onun hasta bakımını mı yapmak istiyorsunuz? Sağlam temelli yeni bir AB olması lazım ve böyle bir AB'nin içine Türkiye'nin kurucu üye olarak girmesi gerekiyor. İlla ki böyle yeni bir AB yaratmamız lazım."

- "Ben doğuştan özürlüyüm, Alman olarak doğdum ama içimde bir Türk kalbi atıyor"

DMW Başkanı Meinel, bütün dünyayı dolaştığını ve insanlara AB'ye sorduğunu ama halkın AB'yi çok tanımadığını söyledi.

İnsanların AB'nin kendi ülkelerine para verdiğini söylediğini aktaran Meinel, AB'nin bir yardım kuruluşu olarak görüldüğünü belirterek herkes AB'nin parasını istediğini kaydetti.

Meinel, AB içerisinde diğer AB ülke bürokratlarını bile ikinci sınıf gören bazı bürokratlar olduğuna işaret ederek bunların Türkiye'ye de ikinci sınıf muamelesi yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin başarılarına rağmen hiçbir zaman AB'ye tam üye olarak kabul edilmediğini hatırlatan Meinel, "Kafalarında Türkiye, hala gelişen bir ülke ve Türkiye'nin başarılı olmasından ödleri kopuyor. Maalesef, Türkleri kardeş bir halk olarak göremedik ama bunu yapmalıyız, bu bizim en önemli görevlerimizden birisi." ifadelerini kullandı.

Meinel, medyada Türkiye'nin AB içerisinde olması için hep propaganda yaptığını ve bundan dolayı da tepki aldığını anlattı.

Avrupa'nın hiçbir şekilde objektif Türkiye imajına sahip olmadığının altını çizen Meinel, "Türkiye'nin 30 sene önceki halini düşünüyorlar." diye konuştu

Meinel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Medyanın Almanya'da Türkiye hakkında yazdıklarının sonucunda herkes şöyle düşünüyor; 'Unutalım Türkiye'yi… Artık Türkiye'ye seyahat edemeyiz, Türkiye geriye gidiyor'. Türkiye'de kriz var, yardım etmemiz gerekiyor dediğimiz zaman az insan krizin ne olduğunu biliyor. Evet darbenin getirdiği bir kriz var. Darbe sonrasında temizlik yapılması gerekir ve biz Türk halkıyla dayanışma içinde olmalıyız. Siz çözün dememeliyiz, biz de yardım etmeliyiz."

Meinel, Alman medyasının Türkiye hakkında bu kadar kötü konuşmasına izin verilmemesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Almanya'daki önemli TV kanallarından ZDF ve ARD'ye gittim ve 'Ne olur Türkiye'yi kötü anlatmayın' dedim. Bana verdikleri cevap şu oldu; 'Efendim Türkiye hakkında olumlu haber yaptığımız zaman haberlerimizi kimse izlemiyor'. Meğer reytingi artırmak için yapıyorlarmış. Bu insanlığa sığmayan bir davranış. Bu sadece şirket menfaati, para...

Bana 'Yıllardır bu uğurda çalışıyorsunuz, Almanya'da yaşayan ve kendi ülkesinden şüphe eden Türklere bile, 'Çalışın, çabalayın, ülkenize inanın' diyorsunuz' diyorlar. Ben de onlara, ben doğuştan özürlüyüm, Alman olarak doğdum ama içimde bir Türk kalbi atıyor, diyorum."

Zirvede DMW Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ile Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu da söz aldı.

Anadolu Haber Ajansı