3. GLOBAL SATSHOW BAŞLADI

MÜSİAD’ın stratejik partnerliğinde ve ESOA (EMEA Satellite Operators’ Association- EMEA Uydu Operatörleri Birliği) ev sahipliğinde, Türksat, Es’hailSat, Mitsubishi Electric, İntelsat, Arris, dünyanın en büyük uydu ekosistemi derneği GVF, dünyanın en geniş profesyonel ağ yapılanması SSPI ve RG destekleriyle Medyacity organizatörlüğünde kapılarını açan 3. Global Satshow sona erdi.

Türksat 5A ve 5B haberleşme uyduları için anlaşma imzalandı

3. Global SatShow’da Türksat ve Airbus Defence and Space arasında Türksat-5A ve Türksat-5B uydularının yapım anlaşması için imza töreni düzenlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, Airbus Defence&Space CEO’su Nicolas Chamussy yer alırken haberleşme uydularımızdan Türksat-5A’nın 2020 yılında, Türksat-5B’nin ise 2021 yılı içerisinde hizmete gireceği belirtildi. Ayrıca Türksat 5A ve 5B uydularının Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin Falcon 9 roketleriyle uzaya taşınacağını duyuruldu.

Türksat 6A Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu olacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu olacak Türksat 6A haberleşme uydusu için gerçekleştirilen özel oturumda uydunun 2020 yılı Aralık ayında fırlatılacağı ve şu ana kadar projenin yüzde 41’lik bölümünün tamamlandığı belirtildi. Türksat 6A’nın 2020 yılının aralık ayında fırlatmaya hazır hale gelmesi planlanıyor.

Milli Mikro-Uydu PiriSat ilk kez tanıtıldı

Açık denizlerde ve tehlikeli sularda gemiler için güvenli ve önemli bir iletişim vasıtası olma özelliği taşıyan, yerli mikro uydu PiriSat ilk kez 3. Global SatShow Fuarı'nda tanıtıldı. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından üretilen yeni nano uydu platformu "PiriSat" uzay tabanlı "Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS)" ile gemilerin açık denizlerde ve tehlikeli sularda daha güvenli sefer seyri gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Es'hailSat ve AMPAD arasında yeni işbirliği

3. Global SatShow kapsamında gerçekleştirilen B2B ikili iş görüşmelerinde bu yıl da yeni ortaklık anlaşmaları yapıldı. Sektörün önde gelen şirketleri Es’hailsat ve AMPAD arasında distribütörlük sözleşmesi imzalandı.

CEO Summit’de ödüller sahiplerini buldu

Etkinlikte gerçekleştirilen "Uydu Endüstrisi Lider Ödülleri ve CEO Zirvesi" oturumunda uydu ve uzay sektörünün önde gelen üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Uydu Endüstrisi Lider Ödülleri kapsamında "Yılın Uydu Lideri" ödülünü Türksat, "Yılın Uydu Operatörü" ödülünü Es'hailsat, "Yılın İnovasyon Lideri" ödülünü Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) alırken, "Yılın Uydu İşi" ödülünü Airbus ve "Yılın İnsanlık Yararına Katkı" ödülünü TRT World aldı.

Broadcast Turkey ile Global Sathow büyüyecek

Uydu operatörleri ve uzay teknolojileri alanında Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan Global SatShow fuarının 3. yılında çok daha geniş bir kitleye ulaştığını belirten Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, “Bu etkinliği düzenlemekte göstermiş olduğumuz istikrar ve kararlılıkla uydu ve uzay ekosistemine ilişkin uluslararası katılımlı geniş bir katılımcı profili oluşturduğumuzu gördük. Uydu ve uzay teknolojileri gibi çok niş bir alanda bunu başarmak ve en önemlisi Türkiye’de ev sahipliği yapmak ülkemiz adına da gurur verici bir gelişme” diye konuştu.

3. Global SatShow kapsamında düzenledikleri oturumlara çok yoğun bir katılım olduğunu ve B2B ikili iş görüşmelerinin de sektöre, firmalara olumlu katkıda bulunduğunu söyleyen Hakan Kurt, “Bu yılki fuarda Türkiye için büyük bir önem taşıyan Türksat-5A ve Türksat-5B uydularının anlaşma imza törenine de ev sahipliği yaptık. Türksat ve Airbus Defence&Space arasında yapılan anlaşma ile bu yeni haberleşme uydularımızın sırasıyla 2020 ve 2021 yıllarında Türksat filosuna katılacak olmasından dolayı mutluluk duyduk.

Fuarın ilk gününde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları için Türksat ile Airbus Defence and Space arasında anlaşma imzalandı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu olacak Türksat 6A haberleşme uydusu için gerçekleştirilen özel oturumda ise uydunun yapımına başlanıldığı, 2020 yılı Aralık ayında fırlatılacağı ve şu ana kadar projenin yüzde 41’lik bölümünün tamamlandığı ilk kez Global SatShow’da açıklandı. Dev organizasyonda milli mikro-uydu PiriSat ilk kez tanıtılırken, Es'hailSat ve AMPAD arasında distribütörlük anlaşması imzalandı. "Uydu Endüstrisi Lider Ödülleri ve CEO Zirvesi" oturumunda uydu ve uzay sektörünün önde gelen üst düzey yöneticileri bir araya geldi.Basın Bülteni