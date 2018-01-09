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2017'DE EN ÇOK REEL GETİRİYİ BIST 100 SAĞLADI

TÜFE ve Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde geçen ay en fazla reel getiriyi DİBS, 2017 yılının tamamında ise BIST 100 Endeksi sağladı.

2017'DE EN ÇOK REEL GETİRİYİ BIST 100 SAĞLADI

TÜFE ve Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde geçen ay en fazla reel getiriyi DİBS, 2017 yılının tamamında ise BIST 100 Endeksi sağladı.

09 Ocak 2018 Salı 16:04
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2017'DE EN ÇOK REEL GETİRİYİ BIST 100 SAĞLADI

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde en fazla reel getiri, geçen ay Devlet iç Borçlanma Senetleri'nden (DİBS), 2017 yılında ise Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nden elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı aralık ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,29, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 0,96 ile DİBS'de oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 Endeksi yüzde 0,14 reel getiri sağlarken, buna karşılık mevduat faizi yüzde 0,47, euro yüzde 1,72, dolar yüzde 2,54 ve külçe altın yüzde 3,69 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 Endeksi yüzde 0,81, mevduat faizi yüzde 0,2 reel getiri sağlarken, euro yüzde 1,05, dolar yüzde 1,88 ve külçe altın yüzde 3,04 zarar ettirdi.

Dolar, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,96 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde DİBS ise yatırımcısına, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,9 kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,84 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,63 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en yüksek kazanç BIST 100 Endeksi'nde
Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,92 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,62 , TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,69 yatırımcısına kaybettirdi.

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:42
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