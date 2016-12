17. Pazarlama Zirvesi 6-7 Aralık’ta gerçekleştirilecek

Her yıl dünyaca ünlü konukların yer aldığı Pazarlama Zirvesi bu yıl “Exponential / Katlı Değer Yaratmanın Yolları” konseptiyle 17’inci kez kapılarını açacak. MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen Pazarlama Zirvesi, dünyanın en iyi pazarlama düşünürlerini 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde Raffles İstanbul Zorlu Center’da 2 bine yakın katılımcıyla bir araya getirecek. Türkiye'nin en önemli pazarlama etkinliği haline gelen Pazarlama Zirvesi’nde iki gün boyunca katlı değer yaratmanın yolları katılımcılarla paylaşılacak. MCT Danışmanlık'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pazarlama Zirvesi, bu yıl da birbirinden önemli konuklarla 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleştirilecek. Bu yıl “Exponential / Katlı Değer Yaratmanın Yolları” konseptinin konuşulacağı, BCG (The Boston Consulting Group)’nin Ana Bilgi Sponsoru; Metro, Paşabahçe ve Vestel’in Ana Sponsor olduğu Pazarlama Zirvesi’nde Konferans Başkanlığını geçen sene olduğu gibi "Dünyanın en iyi ticari zekâlarından biri" olarak tanımlanan Peter Fisk yapacak.



Pazarlama Zirvesi’nin dünyaca ünlü konuşmacıları arasında; tüketicinin zihnini okuyan, yeryüzünün en etkili pazarlama dâhisi, yazar Martin Lindstrom; iş modellerini yeniden tasarlayan finansal deha Mark Zaleski; Bitcoin’i yaratarak dijital paranın geleceğini yazan teknoloji danışmanı Peter Vessenes; lüks tüketim dünyasından ödüllü marka profesörü Mark Ritson yer alacak. Zirvede ayrıca; dijitalin ve müzik dünyasının genç lideri Spotify Türkiye Ülke Direktörü Ergül Çivi, yerel üreticiden tüm dünyaya sürdürülebilir tüketimi hedefleyen perakende lideri Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan, beyaz eşya ve perakende sektörünün başarılı ismi Vestel Satış Pazarlama Genel Müdürü Ergun Güler ve en beğenilen şirketlerin Yaratıcı Danışmanı Management Centre Türkiye CEO’su Tanyer Sönmezer konuşmacı olacak.



MCT Danışmanlık Hakkında:

MCT Danışmanlık, Organizasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları alanlarında 1992 yılından bu yana hizmet veren bir yönetim danışmanlık şirketidir. 1995 yılından itibaren her yıl düzenlenen “İnsan Kaynakları” ve “Pazarlama Zirvesi” gibi etkinlikler ile binlerce profesyoneli bir araya getiren MCT Danışmanlık, Investors in People (IIP) ve Investor in Customers (IIC) gibi insan kaynakları alanında tüm dünyada kabul gören ödülleri almanın yanı sıra, 2012 yılında da The Work Style Magazine tarafından “Dünyanın En İyi Çalışma Kültürüne Sahip 10 Şirketi” arasında gösterilen ilk ve tek Türk şirketi olma başarısını göstermiştir. 2012 yılında Birleşik Krallık merkezli The Insights Group’un, 2013 yılında ise Amerika merkezli 140 ülkede faaliyet gösteren Society For Human Resource Management (SHRM)’ın Türkiye’deki tek resmi iş ortağı oldu. Hizmet verdiği alanlarda daima öncü rol oynayan MCT Danışmanlık, Mayıs 2012’de İMKB Gelişen Hizmetler Piyasası’nda ( Borsa İstanbul A.Ş.) halka açılarak Türkiye’nin halka açık ilk ve tek danışmanlık şirketi olma gururunu yaşamıştır.