Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101096
ALTIN
222.597
DOLAR
5.2994
STERLİN
6.7797
EURO
5.9671

14 Şubat'ta Ömer Mehmet Koç’tan anlamlı mesaj

Ömer Mehmet Koç, hayırseverlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir mesaj yayınladı. Koç, 14 Şubat'ın sadece Sevgililer Günü olmadığını, ayrıca Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü olduğunun da altını çizdi.

14 Şubat'ta Ömer Mehmet Koç’tan anlamlı mesaj

Ömer Mehmet Koç, hayırseverlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir mesaj yayınladı. Koç, 14 Şubat'ın sadece Sevgililer Günü olmadığını, ayrıca Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü olduğunun da altını çizdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:06
1999 Okunma
14 Şubat'ta Ömer Mehmet Koç’tan anlamlı mesaj

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, hayırseverlik ve bağışçılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir mesaj yayınladı. Koç Topluluğu çalışanlarıyla paylaşılan ve Holding’in kurumsal sosyal medya hesaplarından dün yayınlanan mesajda, “14 Şubat sadece Sevgililer Günü değil, aynı zamanda Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü. Unutmayın ki özel günler, sadece alışveriş için değil, bağış için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. ihtiyacharitasi.org adresini ziyaret ederek, kitap bağışı yapabilir ya da dilediğiniz farklı bir ihtiyacı karşılayarak bir insanın yüreğini ısıtabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
14 ŞubatÖmer Mehmet KoçFarkındalıkKoçSevgililer GünüDünya Kitap Değişim Ve Bağış GünüKoç Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜLKEMİZİN TURİZM HEDEFLERİ BÜYÜK
ÜLKEMİZİN TURİZM HEDEFLERİ BÜYÜK
Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler
Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler
Google, Sevgililer Günü’ne hazır
Google, Sevgililer Günü’ne hazır
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim