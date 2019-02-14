14 Şubat'ta Ömer Mehmet Koç’tan anlamlı mesaj

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, hayırseverlik ve bağışçılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir mesaj yayınladı. Koç Topluluğu çalışanlarıyla paylaşılan ve Holding’in kurumsal sosyal medya hesaplarından dün yayınlanan mesajda, “14 Şubat sadece Sevgililer Günü değil, aynı zamanda Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü. Unutmayın ki özel günler, sadece alışveriş için değil, bağış için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. ihtiyacharitasi.org adresini ziyaret ederek, kitap bağışı yapabilir ya da dilediğiniz farklı bir ihtiyacı karşılayarak bir insanın yüreğini ısıtabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.