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12. uluslararası MEB robot yarışmasında yarı finale kaldılar

12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında Yarı Finale Kalarak 10. Olan Murgul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci’yi Ziyarette Bulundu.

12. uluslararası MEB robot yarışmasında yarı finale kaldılar

12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında Yarı Finale Kalarak 10. Olan Murgul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci’yi Ziyarette Bulundu.

12 Haziran 2018 Salı 11:42
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12. uluslararası MEB robot yarışmasında yarı finale kaldılar

Murgul İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Soylu, Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aytekin Yıldız, Makine Teknolojileri Alanı öğretmeni Yavuz Selim Aktaş ve 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında yarı finale kalarak 10. Olan Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmeni Cengiz Çavuş´ un direktörlüğünde Gürkan Güney, Muktedir Baş, Sefer Topal ve Yusuf Gülsuyu Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci’yi makamında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet edip detaylı bilgi aldı. Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, edinilen bilginin beceriye dönüştürülmesi amaçları ile Bakanlığımızca düzenlenen 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında böyle bir başarının elde edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kahveci başarılarından dolayı emeği geçen herkesi tebrik etti.
Yarışma sonucunda 10. sırada yer aldıklarını, ayrıca mini sumo, çizgi izleyen ve hızlı çizgi izleyen robot kategorilerinde yarışmalara katılım sağlayan ekip ayrıca 679 robot arasında hızlı çizgi izleyen kategorisinde son on dört robotun yarıştığı tura yükselmiş olduğunu belirten Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmeni Cengiz Çavuş desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci’ye teşekkür ederek başarılarının devam edeceğini belirtti. 
Şuan üzerinde çalışılan güneş enerjisi ile çalışan tekerlekli sandalye projelerine değinen Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aytekin Yıldız, çalışmaların son hızla devam ettiğini gelecek senelerde daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti.
 

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