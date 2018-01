110 KADIN SEYİS'E MEZUNİYET TÖRENİ

Hipodromlardaki kadın iş gücünü artırmak ve kadınların atçılık sektöründe yer almasını sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi” kapsamında Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve İŞ-KUR’un işbirliğiyle hayata geçirilen “Kırsalda Kadın Seyis Yetişiyor” projesinin mezuniyet töreni Ankara’da yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninin sunuculuğunu yazar ve gazeteci Ece Vahapoğlu üstlendi.

“Atlar Emin Ellerde” sloganıyla, 8 yıllık eğitimini tamamlayan 32 yaş altındaki kadınların yararlanabildiği kurslarda adaylara, at yetiştiriciliği yönetmeliği gereğince 45 gün boyunca hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere toplam 360 saatlik “Lisanslı Seyis Yetiştirme Modüler Eğitimi” ve İŞKUR – Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı 280 saatlik “Sertifikalı At Yetiştiriciliği Modüler Eğitimi” verildi.

İlk kez 2017’de Elazığ’da başlayan projeye gösterilen yoğun ilgi sonrası kurslar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bulunan hipodromlarda verilmeye başladı. Ekonomik bağımsızlığı olan, çalışan, üreten kadınların rol aldığı bir çalışma ortamı ve tarım dışı istihdam yaratmak hedefiyle hayata geçirilen projeye Adana’da 8, Ankara’da 15, Bursa’da 9, Diyarbakır’da 20, İstanbul’da 12, İzmir’de 17, Kocaeli’de 15 ve Şanlıurfa’da 14 olmak üzere katılan toplam 110 kadın kursiyer eğitimini başarıyla tamamlayarak “Seyislik Lisansı”nı almaya hak kazandı.

Sertifikalarını alan kadın seyisler, mezuniyet töreninde TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci’nin sürpriziyle de karşılaştı. Yapılan kura çekimiyle belirlenen 48 kadın seyis, mezun oldukları gün Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hara ve aşım istasyonlarıyla birlikte çeşitli ekürilerin yanlarında iş sahibi oldu.

Eğitimlerini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayan 110 kadın seyisinin mezuniyet töreninde projeye destek veren Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci “Kadın seyisler yetiştirmek ve onları sektörümüze kazandırabilmek, çok uzun zamandır arzu ettiğimiz, planladığımız çok mühim bir meseleydi. Atçılık, ülkemizin ekonomik anlamda da en büyük sektörlerinden bir tanesi. Ancak maalesef günümüzde neredeyse sadece şans oyunlarına indirgenen atçılığın bundan daha fazlası olduğunu anlatmak hepimizin görevi. En çok istihdam sağlayan sektörümüzün düşük bütçeli yatırımlarla en az 2-3 katına çıkartabileceğimizin sözünü Sayın Bakanımızın önünde de veriyoruz. Atçılık sektörünün ekonomiye faydasının yanı sıra sosyal ve kültürel hayata da müthiş bir katkısı bulunuyor. Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor projesi de bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Bugün de bu projenin en keyifli anını yaşamak için buradayız. Bir toplumun gelişmişlik düzeyinde, refah seviyesinde ve gelecek nesillerin mutlu bireyler olarak yetiştirilmesinde kadınlarımızın rolü çok büyük. Bu anlamda da, kadınların kendine daha çok güvenmesi, ayaklarını yere sağlam basmaları ve çalışan bireyler olmaları, ülkemizin geleceği için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizler hem bunun bilinciyle, hem de atçılık dendiğinde sadece erkeklerin içinde bulunduğu bir sektör algısını kırmak ve değiştirmek için “Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi”ni hayata geçirdik. Umuyoruz ki, belli bir süreçten sonra, atçılık sektöründe kadınların varlığı erkekleri de geçecek. Bu dileğimin sebebini de sizinle paylaşmak isterim... At’lar dünyanın en hassas canlılarından biridir. Eminim, şu an sertifikalarını almak için heyecan duyan kadın seyis adaylarımız, ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyor... At’lar, onlara gösterilen şefkati çok derinden hissederler, dolayısıyla, kadınların at’larla daha iyi iletişim kurduğu bilimsel tespitinin, ülkemizde de teoriden pratiğe dönüşmesi sektör adına çok değerli. Ayrıca kadınlar için çok uygun bir meslek olan seyis sayısı şu an ülkemizde %0,01 seviyesinde, ancak İngiltere, Fransa, Hollanda ve ABD gibi ülkelere baktığımızda bu mesleği yapan kadınların oranı %80-95 aralığında. Biz de bu rakamlara, kısa ve orta vadede Bakanlığımızın ve İŞ-KUR’un katkılarıyla erişebilmeyi hedefliyoruz. Bugünün sektörümüz için bir milat olmasını temenni ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese, özellikle de Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya şükranlarımızı sunuyorum. Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanan kadın seyislerimizi de yürekten tebrik ediyorum ve At’ların büyülü dünyasına hoşgeldiniz demek istiyorum. TJK olarak ihtiyacınız olduğu her an size destek olmaktan mutluluk duyacağız” diyerek düşüncelerini ifade etti.

“Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor” projesi, önümüzdeki dönemlerde gelecek olan talepler doğrultusunda hipodromların bulunduğu illerde açılacak kurslarla devam etmesi planlanmaktadır.

