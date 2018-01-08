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1000'den Fazla Restoranıyla Gıda Sektörünün Güçlü Firması TAB Gıda, TEİD Üyesi Oldu

2010 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bugün 130’u aşkın üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği TEİD'in üyeleri arasına Tab Gıda da katıldı.

1000'den Fazla Restoranıyla Gıda Sektörünün Güçlü Firması TAB Gıda, TEİD Üyesi Oldu

2010 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bugün 130’u aşkın üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği TEİD'in üyeleri arasına Tab Gıda da katıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:39
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1000'den Fazla Restoranıyla Gıda Sektörünün Güçlü Firması TAB Gıda, TEİD Üyesi Oldu

TEİD’in üyeleri, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200.000'in üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD’e katılan yeni üye ise gıda sektörünün güçlü firmalarından TAB Gıda oldu.

Türkiye’de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King®’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. TAB Gıda, 2007 yılında Napoli'nin geleneksel 'İtalyan' lezzetlerini sunan Sbarro®'yu bünyesine kattı. 30’a yakın ilde 80’e yakın restoranı ile Napoli'nin geleneksel ve nefis İtalyan lezzetleri sunan Sbarro®'nun tüm dünyayla paylaştığı yüzlerce lezzet, TAB Gıda deneyimiyle Türkiye'nin birçok noktasına ulaşıyor. 2007 yılında TAB Gıda bünyesinde faaliyete geçen bir diğer marka, özel baharatlı tavuk parçalarını Türk halkıyla buluşturan Popeyes®' oldu.

Geleneksel tariflerin sıra dışı Louisiana mutfağıyla buluştuğu Popeyes®, Türkiye'de her geçen gün büyüyen restoran ağı ve bugün 40'tan fazla ilde 180'den fazla restoranıyla müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor. Ürünleriyle dünya genelinde fark yaratan Arby’s® de 2010 yılından bu yana TAB Gıda güvencesiyle Türkiye’de hizmet veriyor. Özgün menüleri ile geleneksel fast food algısını değiştiren Arby’s®, Türkiye genelinde 50’den fazla restorana ulaştı. TAB Gıda, 2013 yılında sektördeki 20 yıllık deneyimini aktardığı Usta Dönerci® markasını da yarattı. Usta Dönerci®, konusunda uzman çalışanları ile birlikte doğru ve uygun ürünü, uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesi ile müşterilerine sunuyor. Usta Dönerci® bugün 100'den fazla restoranıyla Türkiye genelinde ve KKTC'de hizmet veriyor.
 

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