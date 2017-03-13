"100 YIL SONRA BİZE 'ÇEKİNGEN' DEMESİNLER"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "acaba yeniden 15 Temmuz, 1980 darbesi ve 28 Şubatlar gelecek mi?" diye arkalarına dönüp bakmaktan yorulduklarını belirterek, "Artık önümüze, geleceğe, yarınlara bakmak istiyoruz. Umutla beraber, hedeflerimize, iddialarımıza koşmak istiyoruz." dedi.

Soylu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Genç Kürsü" programında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

AK Parti'de siyasete girme sürecine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Siyaseti bırakmıştım. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı, konuştuk. Bana şunu söyledi: 'Önümüzdeki 5-6 yıl, bu ülke ve coğrafya için çok zor olacak. Ortadoğu'yu çok karıştıracaklar. Türkiye'nin üzerine daha fazla gelecekler.' Bana şunu söylemedi: 'Ben iktidardayım, Türkiye'nin en kuvvetli adamıyım. Seni de iktidar partisine davet ediyorum' demedi. 'Elini taşın altına koyman lazım' dedi. Siyasete girmek istemediğimi, talimat verirse dışarıdan destek verebileceğimi söyledim. Dedi ki 'Süleyman Bey, o kadar zor durumda ki memleket, elini taşın altına koy.' Eğer Gezi olaylarında koca yürekli bu adamla, 17-25 Aralık darbesinde milletin sevgilisi bu adamla birlikte olmamış olsaydım, 15 Temmuz'da bu milletin özgürlüğü adına göstermiş olduğu o büyük cesarette onunla birlikte olmasaydık, bilmenizi istiyorum ki anamın emzirdiği süt bana helal olmazdı."

Bakan Soylu, "Acaba yeniden bir 15 Temmuz, 1980 darbesi ve 28 Şubatlar gelecek mi? diye arkamıza dönüp bakmaktan yorulduk. Artık önümüze, geleceğe, yarınlara bakmak istiyoruz. Umutla beraber, hedeflerimize, iddialarımıza koşmak istiyoruz." diye konuştu.

Yerli uyduların terörle mücadelede önemli bir işlev gördüğünü aktaran Soylu, "Şimdi uydularımız milli olduğu için ne kadar istifade ediyoruz bilseniz. Bu uydulara ecinniler karışmadığı için, iyi saatte olsunlar karışmadığı için, oradan doğru bilgileri alıyor ve teröristlerin canına okuyoruz." dedi.

- "100 yıl sonra bize 'çekingen' demesinler"

Bakan Soylu, Başakşehir'deki programının ardından, Grand Cevahir Otel'de düzenlenen "Dostlarla referandum buluşması" toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Soylu, "Üzerimizden uçaklar geçiyordu. Çankaya Köşkü'ne girdiğimizde, Allah sanki üzerimizden korkuyu almıştı. Oradaki polis arkadaşlara şunu dedim: 'Buraya canlı olarak kimseyi sokmayacaksınız. Burayı canlı olarak kimseye teslim etmeyeceksiniz.' dedim." ifadelerini kullandı.

"TBMM'ye gidip darbeyi tüm dünyaya anlatmanın doğru olduğunu düşündüm" diyen Bakan Soylu, "Mecliste, A Haber ve Anadolu Ajansını içeri aldık. O an TRT'nin de işgal edildiğini duyduk. Hiç tanımadığımız ama bize yardım etmek isteyen insanları oraya sevk ettik. Daha sonra ben TRT'ye gitmek için izin istedim. O esnada yolda Erol Olçok'un rahmetli olduğu haberi gelince, 'Şehit oldu. Allah bize de nasip etsin' dedim." diye konuştu.

15 Temmuz akşamını, bir milletin içindeki volkanın patlaması olarak görmek gerektiğini söyleyen Soylu, "Eğer mevcut siyasi sistem başarılı bir sistem olsaydı, 10 yılda bir darbe üretir miydi?" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, "100 yıl sonra bizimle ilgili bize 'çekingen' demesinler, 'geri adım attı' demesinler, 'sırat-ı müstakimde yürüdü' desinler. 100 yıl sonraki nesil geri baktığında, 'Allah onlardan razı olsun, bize dünyada ilk on ekonomiden birini bıraktılar' desinler." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı