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Titanyum dayanıklılığını bileğinizde hissedin

İsviçreli Victorinox Swiss Army, saat endüstrisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. I.N.O.X. serisi ile İsviçre saat endüstrisindeki standartları alt üst eden Victorinox Swiss Army, şimdi de saatin dayanıklılığını titanyum alaşımla ve alevlere dayanıklı kayış detayıyla artırıyor

Titanyum dayanıklılığını bileğinizde hissedin

İsviçreli Victorinox Swiss Army, saat endüstrisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. I.N.O.X. serisi ile İsviçre saat endüstrisindeki standartları alt üst eden Victorinox Swiss Army, şimdi de saatin dayanıklılığını titanyum alaşımla ve alevlere dayanıklı kayış detayıyla artırıyor

07 Aralık 2017 Perşembe 20:34
778 Okunma
Titanyum dayanıklılığını bileğinizde hissedin

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Victorinox Swiss Army, 130 farklı ve zorlu testten başarıyla çıkan I.N.O.X. modelini güncelliyor. Her güncellemeyle sağlamlığını ve işlevselliğini artıran Victorinox Swiss Army, şimdi de titanyum tasarımıyla hafif yapısını, güçlü duruşunu ve korozyona karşı direncini gözler önüne seriyor.

Victorinox Swiss Army’nin geliştirdiği son I.N.O.X. modeli olan titanyum sadece kasa kısmındaki hafif ve güçlü yanı ile değil, itfaiyeci botları ile aynı aleve dayanıklı malzemeden üretilen klasik deri kayışıyla da her koşulda dayanıklılığını tescilliyor.

İsviçre yapımı kuvars saat, ultra dayanıklı deri kayış ve kumlanmış titanyum kasaya sahip olan Victorinox Swiss Army I.N.O.X. Titanyum, bileğinizdeki gücü size hissettiriyor. Kahverengi klasik kayışı ile kadran içindeki haki yeşilin uyumu doğanın renklerine atıfta bulunuyor. Dayanıklılık özellikleri ve doğadaki renklerin ön plana çıktığı tasarımda macera severlere hitap eden saat, klasik dizaynıyla da şehirli duruşundan ödün vermiyor.

Victorinox Swiss Army Titanyum saati yetkili saat bayilerimizden, Hobix mağazaları’ndan ve www.hobix.com.tr adresinden KDV dahil 3.299 TL’ye bulabilirsiniz.

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Victorinox Swiss ArmyHobix.com.tr
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