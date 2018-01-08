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Ofis kuralları bonprix ile değişiyor!

Kışın soğuk ve karanlık günlerinde işe giderken enerjinizi yükseltmenin yolu, internetin en zengin giyim markası bonprix.com.tr’nin birbirinden şık ve zarif parçalarından geçiyor. Maskülen ceketlerden puantiyeli eteklere kadar her yaşa, zevke ve iş ortamına hitap eden koleksiyondaki seçili ürünler, bonprix’nin hızlı kargosuyla yalnızca üç günde adrese teslim edilerek ofis stilinizi tamamlıyor.

Ofis kuralları bonprix ile değişiyor!

Kışın soğuk ve karanlık günlerinde işe giderken enerjinizi yükseltmenin yolu, internetin en zengin giyim markası bonprix.com.tr’nin birbirinden şık ve zarif parçalarından geçiyor. Maskülen ceketlerden puantiyeli eteklere kadar her yaşa, zevke ve iş ortamına hitap eden koleksiyondaki seçili ürünler, bonprix’nin hızlı kargosuyla yalnızca üç günde adrese teslim edilerek ofis stilinizi tamamlıyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:53
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Ofis kuralları bonprix ile değişiyor!

İnternetin en zengin giyim markası bonprix.com.tr, kadınların iş yerindeki havasını değiştiriyor. Kreatif ofislerden holdinglerin yönetim katına kadar her ortama uygun giysilerdeki küçük dokunuşlar, kadınların kendi tarzlarını ortaya koymalarına olanak tanıyor. Feminen ceketlerden eğlenceli baskılı gömleklere, örgü elbiseden puantiyeli eteğe kadar binlerce seçenek, şıklığı, zarafeti ve konforu bir arada sunuyor. Üstelik koleksiyondaki seçili ürünler, bonprix’nin hızlı kargosuyla yalnızca üç günde adrese teslim ediliyor.

Her yaşa, bedene ve bütçeye hitap eden bonprix.com.tr’de, dökümlü bir kumaştan üretilmiş, dar kesim, V yaka Kemerli Elbise 49,99 TL; feminen kesim, vücut şekillendiren roba dikişli Pilili Blazer Ceket 159,99 TL; spor - şık tarzın anahtarı, uzun kollu Yıldız Desenli Gömlek 99,99 TL; lastikli beliyle yüksek giyim konforu sunan, ucu hafif geniş kesim Puantiyeli Etek 64,99 TL; esnek dokulu kumaşıyla vücudu sararak feminen bir görüntü oluşturan, geniş yuvarlak yaka Örgü Elbise 169,99 TL; etek ucu yuvarlak kesim, maskülen tarzda Tek Düğmeli Blazer Ceket 135,99 TL; puantiyeli deseni ile göz alıcı Volanlı Kruvaze Elbise 149,99 TL; ofis ortamına neşe katan, kolları katlanabilir Kedi Baskılı Gömlek 119,99 TL’ye satışa sunuluyor.

bonprix hakkında
bonprix, 29 ülkede faaliyet gösteren, uluslararası alanda başarı elde etmiş bir şirkettir. Otto Group bünyesindeki bonprix, 1986 yılında Hamburg’da kurulmuştur ve şirketin bugün yaklaşık 3.000 çalışanı bulunmaktadır. 2013/14 mali yılında açıklanan 1,288 milyar Euro’luk cirosunu 2015 mali yılının ilk altı ayında yüzde 12 artıran bonprix mbH, OTTO group içerisindeki en hızlı büyüme gösteren kuruluşlardan biri olma unvanını istikrarlı sürdürmektedir. bonprix, müşterilerine internet mağazacılığı, katalog ve yerleşik mağaza olmak üzere, farklı kanallar üzerinden moda ve alışveriş imkanı sunmaktadır. Satışların yaklaşık %70’i e-ticaret yoluyla gerçekleştirilmektedir. www.bonprix.de Almanya’da en çok satış yapan 10 online mağaza arasında, site trafiği bakımından Almanya’nın ilk 5, online mağazası arasında yer almaktadır. Almanya, İsviçre, Avusturya ve İtalya’da 43 adet yerleşik mağazası vardır. Ayrıca bonprix Türkiye olarak 2015 yılının son çeyreğinde yüzde 20 büyüme gösteren e-ticaret sitesi, kendi markaları olan bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW ve John Baner ile güncel moda trendlerini, uygun fiyatlar ve kaliteli hizmet anlayışı içerisinde müşterilerine sunmaktadır. Kadın, erkek ve çocuk modası başta olmak üzere, aksesuar, ev tekstil ürünleri ve ev eşyaları bonprix’nin geniş ürün yelpazesi arasında bulunmaktadır. 

Otto Group hakkında
1949 yılında kurulan Otto Group, bugün yaklaşık 50 bin çalışanıyla dünyaca ünlü bir perakende ve hizmet grubudur. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, 20 ülkede faaliyet gösteren şirkettir. 11 milyar Euro’nun üzerinde cirosuyla Otto Group, Amazon’dan sonra dünyanın ikinci büyük e-ticaret şirketi olarak ekonomi listelerinin üst sıralarındaki yerini korumaktadır. Katalog, e-ticaret ve perakende kanallarından aktif satış yapan grup, çok kanallı satış stratejisiyle her yıl başarı grafiğini daha da artırmaktadır. 2009 yılından itibaren Türkiye’ye yatırım yapmaya başlayan Otto Group, Eylül 2011’de faaliyete geçen bonprix.com.tr ile yatırımlarını daha da büyütmüştür.
 

Son Güncelleme: 08.01.2018 17:56
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