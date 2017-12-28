Naciye Baklan, 91 yaşında hayatını kaybetti

Baktat ve Suntat markalarıyla Avrupa’nın en büyük gıda dağıtım zincirlerinden birini oluşturan Halil, Mustafa, merhum Muharrem, Ali ve Kadir Baklan kardeşlerin anneleri Naciye Baklan, 21 Aralık Perşembe günü Gemlik’te 91 yaşında hayatını kaybetti.

Baklan kardeşlerden Halil Baklan, Sungurlu ve Turgutlu’da, Ali Baklan Bursa civarı ve Gemlik’te, Mustafa ve Kadir Baklan ise Almanya’nın Mannheim kentinde üretim, satış ve pazarlama işlerini yönetiyorlar. Anneleri Naciye Baklan, oğlu Ali Baklan’ın yanında, Gemlik’te yaşıyordu. Naciye Baklan’ın cenazesi, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü memleketi olan Çorum’un Sungurlu ilçesinde Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ekovitrin olarak Baklan ailesinin acısını paylaşıyor, merhum Naciye Baklan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.



