KANAL D'NİN ÜÇ SAHİBİ DOĞUŞ, DOĞAN, DEMİRÖREN

1993 Yılı yazında Marmaris’teki Grand Azur Otelini işleten Besim Tibuk’un davetlisi olarak ailem ile tatilimizi yaparken otelin sahibi olan rahmetli Ayhan Şahenk ile kahvaltıda karşılaştık. Devletten 300 Milyon Dolar otoyol alacağı olduğunu ve bunu tahsil edebilmek için KANAL D’ yi kurduğunu bana samimiyetle anlattı. Şahenk alacaklarını tahsil etti mi? bilmiyorum ama bir süre sonra KANAL D’yi Hürriyet’i Erol Simavi’den satın alan Aydın Doğan’a satıp medyadan çıktı. Aradan yıllar geçti Ayhan Şahenk’in vefatından sonra oğlu Ferit Şahenk NTV’yi Cavit Çağlar’dan satın aldı. Bir müddet sonra da Aydın Doğan TMSF’den aldığı STAR TV’yi Ferit Şahenk’e sattı. Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Holding şu sıralarda sıkıntılı günler yaşıyor. Şahenk NTV Spor'u kapatıp satarken NTV ve Star'a da muhtemelen müşteri arıyor.

Aydın Doğan çeyrek asır boyunca medyanın rakipsiz lideri olarak iş hayatını sürdürdü. 2011 Yılında zarar eden, Milliyet ve Vatan gazetelerini Demirören - Ali Karacan ortaklığına sattı. Ali Karacan mali taahhütlerini yerine getiremeyince Milliyet, Vatan Demirören’de kaldı. Uzun yıllardır tanıdığım Erdoğan Demirören başarılı bir iş adamı olduğu kadar son derece nazik ve kibar bir insandır. Kendisi Türkiye’nin en önemli resim koleksiyoncuların başında gelir. 2007 Yılında Ekovitrin tarafından ‘YILIN SANAYİCİSİ’ seçilmiş ve ödülünü dönemin devlet bakanı Kürşat Tüzmen’in elinden almıştı. Kendisi ile o günlerde yaptığımız sohbet sırasında aslında medyada 1970’li yıllarda Tercüman’ a ortak olduğunu bana anlatmıştı. Şimdi 80 yaşına varan Erdoğan Demirören bir anlamda Türkiye’nin en büyük medya patronu durumuna gelirken 50 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu. Hürriyet binasında yapılan devir teslim töreninde Erdoğan bey yarım asırlık arkadaşı ve dostu Aydın Doğan’a ‘D’ harfinden yapılmış bir plaket takdim etti. 900 Milyon Dolarlık satışın ardından parayı cebine koyan Aydın Doğan mutlu mesut gülümserken Erdoğan Demirören ise zor bir yükün altına girmiş bulunuyor. Zira geçen yıl Hürriyet ve Kanal D başta olmak üzere Doğan Medya Grubu’nun 100 Milyon Dolar zarar ettiği biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Milliyet’te çıkan bir manşet sebebi ile çok üzülen Erdoğan Demirören Medya imparatorluğunu kız kardeşi Meltem Demirören, oğulları Yıldırım ve Tayfun Demirören ile grubun has adamı gazeteci dostumuz Mehmet Soysal ile yönetecek gibi görünüyor. Hürriyet, Posta, Kanal D ve CNN Türk’ deki yöneticilerin değişip değişmeyeceğini yakında göreceğiz. Kaderin ilginç bir tecellisi olsa gerek ismini Doğuş’un baş harfinden alan Kanal D, önce Doğan Grubu’na sonrada Demirören Grubuna satıldı.



KAMURAN ABACIOĞLU