IZAKA’ nın iftar sofralarında sizi bekliyor

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Izaka Restaurant, Ramazan ayı boyunca İstanbulluları en keyifli iftar sofraları ile buluşturuyor. Birbirinden lezzetli iftariyelikler, tatları kadar sunumlarıyla da iştah açan salata ve zeytinyağlılar, özel taşfırın ve ocakbaşı lezzetleri, geleneksel yemekler ve zengin tatlı büfesi, Izaka’nın iftar büfesinde misafirlere sunuluyor. Executive Chef Eyüp Çevik’in yorumuyla sunulan geleneksel lezzetlere her akşam canlı fasıl eşlik ediyor.

Ev yapımı reçellerden manda yoğurduna zengin iftariyelikler, yöresel peynir ve turşu büfesi

İftar sofrasında ilk olarak, gülden incire bir çok ev yapımı reçel çeşidi, manda yoğurdu, antep fıstığı, pastırma, ceviz, sucuk, zeytin, kuru meyveler, petek bal ve kaymaktan oluşan zengin iftariyelikler ve Medine hurma, Ramazan pidesi yer alıyor. Zeytinyağlılar büfesinde imambayıldıdan enginara, ıspanaktan taze fasülyeye bir çok vazgeçilmez lezzet misafirlere sunulurken, özel turşu büfesinde erik, cin biberi, fasülye, karnıbahar ve patlıcan gibi çok sayıda çeşit yer alıyor. İsli çerkez peyniri, Kars gravyeri, bibere sarılı kısır, ve çerkez tavuğu soğuk büfesinde öne çıkan diğer tatlar.

Geleneksel tatlardan taşfırın ve ocakbaşı lezzetlerine

Izaka’nın sıcak yemek büfesi, ocakbaşı ve taşfırın lezzetleri, İstanbul’un en tadına doyulmaz iftar sofraları için hazırlanıyor. Lebeniye çorbası, bulgur çorbası, piliç saray sarma, gerdanlı kuzu keşkek, etli pazı sarma, kuzu kol sarma, keşli cevizli köy eriştesi ve Kayseri mantı geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından öne çıkan tarifler. Döner, gözleme çeşitleri, dana kaburga ve kuzu tandır ise canlı istasyondan servis edilen ünlü tatlar yerlerini alıyor.

Ramazan ayının tatlısı güllaç, irmik helvası, baklava çeşitleri, lokma ve dondurma çeşitleri ise tatlı büfesinde sunuluyor.

Sevdiklerimizle keyifli sofralar ve sohbetler eşliğinde etrafında buluşturan Ramazan, bu yıl da Izaka’da, canlı fasıl müziği, muhteşem Boğaz manzarası ve hem sunumları hem de lezzetleriyle unutulmaz olan lezzetler eşliğinde yaşanıyor.

İzaka açık büfe iftar: Kişi başı 185 TL

Rezervasyon: 0212 377 88 88- 0212 377 87 73