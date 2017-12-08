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Decovita’dan yepyeni koleksiyonlar

Decovita Seramik, kış soğuklarında sıcacık bir evin keyfini çıkarmak isteyenler için doğadan aldığı ilhamı eşsiz bir koleksiyona dönüştürdü. Beyazdan kızıla uzanan renk geçişleriyle göz alıcı Fuma Red, özellikle ahşap formlu seramikler ile bir arada kullanıldığında yaşam alanlarına sofistike bir görünüm kazandırıyor.

Decovita’dan yepyeni koleksiyonlar

Decovita Seramik, kış soğuklarında sıcacık bir evin keyfini çıkarmak isteyenler için doğadan aldığı ilhamı eşsiz bir koleksiyona dönüştürdü. Beyazdan kızıla uzanan renk geçişleriyle göz alıcı Fuma Red, özellikle ahşap formlu seramikler ile bir arada kullanıldığında yaşam alanlarına sofistike bir görünüm kazandırıyor.

08 Aralık 2017 Cuma 17:05
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Decovita’dan yepyeni koleksiyonlar

Doğadan aldığı ilhamı trendleri belirleyen inovatif tasarımlarla buluşturan Decovita Seramik, yeni koleksiyonu Fuma Red ile kışın en soğuk günlerinde bile sıcacık bir ortam sunuyor.

Decovita’nın mermer grubunda yer alan Fuma Red, zengin damarlı yapısı ve beyazdan kızıla uzanan sıcak renk geçişleriyle mekanların havasını değiştiriyor. Başta banyo ve mutfak olmak üzere yaşam alanlarındaki tüm bölümlere doğallık ve estetik katan koleksiyon, özellikle ahşap görünümlü seramikler ile birbirini kusursuz bir biçimde tamamlıyor.

Fuma Red, Decovita’nın tüm ürün gruplarında olduğu gibi hem yer hem de duvarda uygulanabiliyor. Özel sır tekniği sayesinde parlak ve pürüzsüz bir yapı kazanan ürün, büyük ebatlarıyla ise modern ve trend bir görünüm sergiliyor.


Decovita Seramik hakkında:
2004 yılında kurulan Decovita Seramik, dünyanın önde gelen seramik şirketlerinin temsilciliğini yürütmüş ve Decovita markasıyla OEM üretimi yaptırmıştır. 2016 yılında son teknolojiyle donatılan fabrikası ile üreten ve ihracat yapan bir firma konumuna geçen Decovita, dünyanın dört bir noktasından çıkarılan taşların orijinal desenini, sırlı porselen seramik kalitesiyle buluşturmaktadır. İlhamını doğadan alan inovatif tasarımları, ürün çeşitliliği, baskı - renk kalitesi, sabit ölçü güvencesi ve kalitesiyle ön plana çıkan Decovita, 81 ile yayılan bayi ağı ile lüks segmentteki seramiklerini ulaşılabilir fiyatlara sunmaktadır.
 

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