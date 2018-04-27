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Austrian Post, genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Aras Kargo’nun yüzde 25 oranında hissedarı olan, Avrupa’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Austrian Post, 2018 Genel Kurul toplantısını Viyana’da gerçekleştirdi. Dağıtılacak temettünün hisse başına 2,05 Euro olarak kesinleştiği toplantıda postayla oy kulanma rekoru kırıldı. Toplantıda Denetleme Kurulu da yeniden yapılandırıldı.

Austrian Post, genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Aras Kargo’nun yüzde 25 oranında hissedarı olan, Avrupa’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Austrian Post, 2018 Genel Kurul toplantısını Viyana’da gerçekleştirdi. Dağıtılacak temettünün hisse başına 2,05 Euro olarak kesinleştiği toplantıda postayla oy kulanma rekoru kırıldı. Toplantıda Denetleme Kurulu da yeniden yapılandırıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:06
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Austrian Post, genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Temmuz 2013‘te 125 milyon Lira ödeyerek Aras Kargo’ya yüzde 25 ortak olan Avrupa’nın lider lojistik şirketlerinden Austrian Post, yıllık Genel Kurul toplantısını Viyana’da gerçekleştirdi. CEO Georg Pölzl’ün yanı sıra, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, şirketin 2017 dönemindeki büyümesi ve buna bağlı olarak geliştirilen stratejik yaklaşım da değerlendirildi.

Rekor katılımlı toplantıda temettü hisse başına 2,05 Euro oldu

Genel Kurul’da bulunamayan 1004 hissedar, posta yoluyla oy kullandı. Bu rekor sayı, Austrian Post’u Avusturya’da bu anlamda da bir öncü haline getirmiş oldu.

2017 mali dönemi temettüsü de hisse başına 2,05 Euro olarak gerçekleşti. Ödemeler 3 Mayıs’ta yapılacak.

Denetleme Kurulu’nda yeniden yapılanma
2018 yılı Genel Kurul Toplantısı’nın bitişiyle birlikte, Denetleme Kurulu üyeleri Erich Hampel, Edith Hlawati, Peter E. Kruse, Chris E. Muntwyler, Markus Pichler ve Elisabeth Stadler’in üyelikleri son buldu.

Diğer yandan, Jochen Danninger, Huberta Gheneff ve Stefan Szyszkowitz de şirketin Denetleme Kurulu’na seçildi. Edith Hlawati, Peter E. Kruse ve Chris E. Muntwyler ise, Kurul’da yeniden görevlendirildi. Denetleme Kurulu üyelerinin yükümlülükleri 2023’te son bulacak.

Şirketin Mart ayında, kadın yöneticilerine kariyer gelişim süreçlerinde destek olma amacıyla gerçekleştirdiği eğitimlerin yürütücüsü olan Edith Hlawati, yeniden Denetleme Kurulu Başkanı seçildi.

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