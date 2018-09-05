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PİYASALAR REFORMLARA ODAKLANDI

KPMG, 2018’in ilk altı ayının nabzını tuttu, makro veriler değerlendirildi. Türkiye’de tüm dikkatler hükümetin yapısal reform performansına çevrildi.

PİYASALAR REFORMLARA ODAKLANDI

KPMG, 2018’in ilk altı ayının nabzını tuttu, makro veriler değerlendirildi. Türkiye’de tüm dikkatler hükümetin yapısal reform performansına çevrildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:44
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PİYASALAR REFORMLARA ODAKLANDI

KPMG Türkiye’nin dünya ve Türkiye ekonomisinde makro ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği Bakış, 2018’in ilk altı ayının nabzını tuttu. Bakış’taki değerlendirmeye göre 2018 ikinci çeyreğe ilişkin öncü veriler ekonomik büyümede yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. Uzun vadeli ekonomik istikrarı korumak için ekonominin direncini artıracak yapısal reformların hızla hayata geçmesi gerekiyor. Bakış’ın yeni sayısından yansıyan dünya ve Türkiye ekonomisine dair başlıklar şöyle...

ARAŞTIRMA I PİYASALAR devamı...

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