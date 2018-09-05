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Çiloğlu, ihracatını yüzde 30 artırdı

Türk gıda devi Çiloğlu Şirketler Grubu Avrupa’ya olan ihracatında yüzde 30 büyüme sağladı. Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, ‘‘Türk ürünlerinin öncelikle Avrupa daha sonra tüm dünyada lovemark olarak benimsenmesi için çok kapsamlı Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz ‘‘ dedi.

Çiloğlu, ihracatını yüzde 30 artırdı

Türk gıda devi Çiloğlu Şirketler Grubu Avrupa’ya olan ihracatında yüzde 30 büyüme sağladı. Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, ‘‘Türk ürünlerinin öncelikle Avrupa daha sonra tüm dünyada lovemark olarak benimsenmesi için çok kapsamlı Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz ‘‘ dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:30
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Çiloğlu, ihracatını yüzde 30 artırdı

Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelerle ihracatın ülke ekonomisinde en önemli yapı taşlarından olduğunu vurgulayan Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, “Biz Çiloğlu Ailesi olarak sizler için en iyisini üretiyor, ülkemize en fazla katkıyı sağlamak için çalışıyoruz. Çiloğlu 2017 yılı verilerinde ihracat hacminde yüzde 30 oranında büyümeyle gelecek zamanın temellerini başarıyla attı. Aynı şekilde 2018 hedeflerimizi sürdürülebilir politikalarla emin adımlarla gerçekleştiriyoruz. Her yıl birçok uluslararası gıda fuarına katılım göstererek hem Ülkemizi gururla temsil ediyor hem de geniş müşteri ağını günden güne artırmayı hedefliyoruz. Çiloğlu Ailesi Türk malının hak ettiği değeri tüm dünyada kazanması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam edecek. Çiloğlu Türk ürünlerinin öncelikle Avrupa daha sonra tüm dünyada lovemark olarak benimsenmesi için çok kapsamlı ar-ge çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu yönde Avrupa’nın birçok bölgesinden tüketici beğenileriyle bu konuda doğru yolda olduğumuzu görüyor. Geleceğe azimle adım atıyor, umutla bakıyoruz” dedi.

TÜRK GIDA KÜLTÜRÜ’NÜ AVRUPA’YA TAŞIYOR

Şahin Çiloğlu, şöyle devam etti: ‘‘Önce insan sağlığı, kalite ve güven ilkeleriyle çıktığımız bu yolda 1996 yılından bu yana Avrupa’ya Türk gıda kültürünü gururla taşıyor. Bir mutfağın neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş ürün yelpazemizle, Türk malını Avrupa’da tüketiciye sunuyoruz. Ülkemizin bereketli topraklarından; incirinden zeytinine yüzlerce çeşit doğal ürünümüzle; Avrupa’da görücüye çıkıyoruz. Şekerlemede yutty markamızla; doğal meyve özlü tatlı atıştırmalıklarımızla tüketicimizin mutlu anlarına ortak oluyoruz. Geleneksel Türk tatlarından helva, lokum ve pestil ile Avrupa’daki Türk tüketicilerimizin memleket özlemini giderirken, Avrupalı tüketicilerimizi Türk damak tadıyla tanıştırıyoruz.’’

24 SAATTE ÜRÜN TESLİMATI

Avrupa Direktörü Harun Çiloğlu; ‘‘Avrupa’da 17 ülkeye hizmet veren Çiloğlu olarak; ürünlerini üretimden, sofralarda yer alışına kadar tüm süreci alanında uzman kadrolarıyla takip ediyoruz. Ürün Yönetimi Ar-Ge Birimlerimiz ürün kalite ve standartlarının geliştirilmesini sürdürülebilirlik politikasıyla hayata geçiriyor. Biz yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesiyle hareket etmekteyiz. Onlarca farklı ürün grubu, 750’den fazla ürün çeşidi ile Türk ürünlerinin Avrupa pazarına ulaştırılmasında köprü görevini başarıyla sürdürüyoruz. Çiloğlu ürünleri Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 17 ülkenin pazarında yer almaktadır. Almanya’ya 24 saat, diğer Avrupa ülkelerine 48 saat içinde teslimat garantisiyle dağıtımda sürdürülebilir politikalar ile birlikte Çiloğlu’nu başarıya ulaştırmak için çalışıyoruz’’ diye konuştu.

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