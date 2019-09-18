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“Türkiye’nin model üniversitesiyiz”

2003 yılında kurulan ve 6 bini yabancı olmak üzere toplam 42 bin öğrencisiyle Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından olan İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim sektöründe yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ezbere dayalı bir sistem yerine öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesini öngören  eğitim modelini 16 yıldır aralıksız devam ettiren İstanbul Aydın Üniversitesi, 2023’te Türkiye’de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedefliyor.

“Türkiye’nin model üniversitesiyiz”

2003 yılında kurulan ve 6 bini yabancı olmak üzere toplam 42 bin öğrencisiyle Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından olan İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim sektöründe yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ezbere dayalı bir sistem yerine öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesini öngören  eğitim modelini 16 yıldır aralıksız devam ettiren İstanbul Aydın Üniversitesi, 2023’te Türkiye’de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedefliyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
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“Türkiye’nin model üniversitesiyiz”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversite’nin hedefleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.  

  • Haziran ayının sonunda muhteşem bir mezuniyet töreni gerçekleştirdiniz. Temmuz ayında tercihler, Ağustos ayında ise kayıtlar yapıldı. Artık yeni eğitim yılının arefesindeyiz. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bugünkü durumunu özetler misiniz?

İstanbul Aydın Üniversitesi 2003 yılında kuruldu. Faaliyetlerimize meslek yüksekokulu olarak başladık. Üniversite olarak Türkiye'de öncü bir rol üstlendik ve bu misyonumuz hala devam ediyor. Ortaya koyduğumuz vizyon ve eğitim şekli ile Türkiye'de farklı bir çağ, farklı bir çığır ve pencere açtık. Ezbere dayalı olmayan, öğrencinin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesini öngören bir eğitim modelini 2003’ten bu yana 16 yıldır aralıksız devam ettiriyoruz. Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üyeyiz. Bu üyelik için uzun bir denetimden geçtik ve başarılı olduk. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu olarak da uyguladığımız bir sistem var. Bu metodoloji dünyada örnek model olarak seçildi. Her öğrenci her hafta üniversitede görmüş olduğu eğitimi işyerine giderek uygulamaya dönüştürebiliyor. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu böyle sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yükseköğretim kurumu. 2007 yılında lisans programlarımızı açtık ve İstanbul Aydın Üniversitesi hayata geçti. Bugün Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, İstanbul Aydın Üniversitesi içerisinde yer alıyor.

“42 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR”

  • İstanbul Aydın Üniversitesi’nde toplam öğrenci sayısı hangi rakama ulaştı? Üniversite hangi eğitim dallarıyla ön plana çıkıyor?

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 42 bin öğrencisi var. 6 binin üzerinde yabancı öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor. Üniversitemizde 18 yüksekokul ve fakülte, 35 araştırma merkezi, 2 UNESCO kürsüsü, 2 düşünce kuruluşu mevcut. Çok ciddi bir teknolojik laboratuvar altyapısına sahibiz. 70’e yakın öğrenci kulübümüz var. 10 ayrı spor branşında şampiyonluklar elde etmeyi başardık. Bu alanda Türkiye’de ve dünyada önemli başrol oyuncularından bir tanesiyiz.

Haberin devamı Ekovitrin Eylül sayısında! Okumak için tıklayınız.

Son Güncelleme: 18.09.2019 17:49
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