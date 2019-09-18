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“Hazar Denizi'nin parlayan yıldızı Türkmenistan olacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkmenistan’da gerçekleştirilen 1. Hazar Ekonomi Forumu’nda Ekovitrin’e açıklamalarda bulundu. Hazar Ekonomi Forumu’nun birincisinin yapıldığını söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hazar Denizi, Çin ile Batı arasında tam bir geçiş noktası. Bu nedenle ilk defa Türkmenistan’da Hazar Denizi kıyısı ülkelerin katıldığı bir forum yapılıyor. Gelecekte bu coğrafyanın parlayan yıldızı Türkmenistan olacak. Bu açıdan hazırlıklar çok güzel. 1. Hazar Ekonomi Forumu, Türkiye için de bir şans. Çünkü orta koridorun üzerinde Türkiye de var. Bu açıdan 1. Hazar Ekonomi Forumu’nu çok önemsiyoruz” dedi.

“Hazar Denizi'nin parlayan yıldızı Türkmenistan olacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkmenistan’da gerçekleştirilen 1. Hazar Ekonomi Forumu’nda Ekovitrin’e açıklamalarda bulundu. Hazar Ekonomi Forumu’nun birincisinin yapıldığını söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hazar Denizi, Çin ile Batı arasında tam bir geçiş noktası. Bu nedenle ilk defa Türkmenistan’da Hazar Denizi kıyısı ülkelerin katıldığı bir forum yapılıyor. Gelecekte bu coğrafyanın parlayan yıldızı Türkmenistan olacak. Bu açıdan hazırlıklar çok güzel. 1. Hazar Ekonomi Forumu, Türkiye için de bir şans. Çünkü orta koridorun üzerinde Türkiye de var. Bu açıdan 1. Hazar Ekonomi Forumu’nu çok önemsiyoruz” dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:22
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“Hazar Denizi'nin parlayan yıldızı Türkmenistan olacak”

TOBB başkanlığının yanı sıra Türk Ticaret Odası başkanlığı görevine de getirildiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık Türk dünyasının da odalar birliği başkanı oldum. Tabi bu büyük bir sorumluluk. Bu görevimi de hakkıyla yerine getirmeye çalışacağım” dedi. Türk Ticaret Odası’nın işlevleri hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, “Sayın Nazarbayev’in 2006 yılında Antalya’daki zirve sırasında bize verdiği bir görev bu. 13 yıldır Türk Odalarının bir araya gelmesi için çalışıyorduk. Sonunda bunu sağladık. Şu anda 4 ülke var, diğer 2 ülkeyi de aldıktan sonra toplam 6 ülke olacağız. Amacımız aramızdaki ticareti ve yatırımları artırmak. Birbirimizi daha yakından tanıyıp, daha çok iş yapma imkanı sağlamak” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkmenistan, Sayın Berdimuhammedov’un liderliğinde çok güzel şekilde ilerliyor. Avaza’yı hep beraber gördük. Muhteşem bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanına da teşekkür ederiz. Türk yatırımcılarına da fırsat verildi. Buradaki otellerin neredeyse yüzde 85’i Türk müteahhitleri tarafından yapıldı.

Haberin devamı Ekovitrin Eylül sayısında! Okumak için tıklayınız.

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