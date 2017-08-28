Staj ve uygulamalı eğitim...

Üniversitelerde verilen uygulamalı eğitim, kaliteli teorik eğitimle birleştiğinde, ortaya son derece istekli ve idealist genç profesyoneller çıkıyor. Bu sayede gençler, mesleğini seven ve çalışan bireyler olarak yetişiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nde staj ve yerinde uygulama yapan iletişim öğrencileri de, hem eğitim aldıkları okulda staj yapmanın rahatlığını yaşıyor, hem de gazetecilik mesleğinin yakın gelecekteki ünlü isimleri olma yolunda hızla ilerliyor.



HABER SPİKERİ OLMAK İSTİYOR, CANLI YAYINLARDAN ÇIKMIYOR

Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nün medya planlama biriminde staj ve yerinde uygulama projesi kapsamında çalışan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü son sınıf öğrencisi Duha Şekeroğlu ve Gazetecilik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Berfin Çipa, burada edindikleri tecrübe sayesinde haberciliğe daha çok ısındıklarını ve gerçek iş yaşamına atılmak için sabırsızlandıklarını söylüyorlar. Haber spikeri olmak isteyen ve henüz staj zorunluluğu olmadığı halde birimde görev yapan Berfin Çipa, “Benim staj yaptığım birim, üniversitedeki akademisyenlerimizin, uzmanlıkları çerçevesinde televizyon ve gazete röportajlarını organize ediyor. Ben de bu sayede gazete ve televizyonlara giderek bu ortamları gözlemleme imkanı buluyorum. Dahası, buralarda önemli yerlerde bulunan kişilerle tanışıyorum. Bu benim için çok önemli, çünkü bu insanların ve onlardan öğrendiklerimin gelecekte kariyerim için önemli bir kilometre taşı olacağının farkındayım” diyor. Hayalinde savaş muhabirliği olduğunu söyleyen Duha Şekeroğlu ise, “Bu idealimden bahsettiğim andan itibaren birimde çalışan abi ve ablalarım, savaş muhabirliğinin nasıl bir şey olduğu hakkında bilgiler vermeye başladılar. Hatta ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’ filminde Normandiya Çıkarması’nın anlatıldığı ünlü sahneyi izletip ‘Bu kadar sert olmasa da buna yakın sahneler yaşayabilirsin. Bunlara hazır olman lazım’ dediler. Haber yazma konusunda metin yazarı abilerimden büyük destekler görüyorum. Bu durum, hocam Prof. Dr. Atilla Girgin’in verdiği bilgileri pekiştiriyor. Aslında benim de asıl hedefim haber spikeri olmak. Ancak sahada bu işin pratik eğitimini alıp o masaya öyle oturmak istiyorum. Yani alan tecrübesi kazandıktan sonra ‘anchorwoman’ olmak esas hayalim. Buradaki çalışmam sayesinde canlı yayınlar için kanallara gidiyorum. Bu da beni iyi bir haberci olma yolunda besliyor” şeklinde konuşuyor.



“DENEYİMLERİNİ BİZLERLE PAYLAŞIYORLAR”

İAÜ Kurumsal İletişim’in dijital iletişim biriminde staj ve yerinde uygulama için bulunan öğrenciler Mertcan Yurttaş ve Melike Çaputlu da hallerinden oldukça memnun. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin resmi internet sitesi www.aydin. edu.tr‘de yer alan haberleri yayına alan Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Mertcan Yurttaş, “Hedefimde zaten internet editörlüğü vardı. Buradaki stajım boyunca da internet editörlüğüne yönelik çalışıyorum. Ayrıca kurumsal iletişim ekibi de kendi deneyimlerini bize aktarıyorlar. Hepsi basından gelen insanlar. Burada kazandığım deneyim kariyerimde çok büyük yer edecek” diye konuşuyor.