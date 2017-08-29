OTOMOTİVDE 50 YILLIK BAŞARI ÖYKÜSÜ…

Mercedes-Benz, Türkiye’de 50. yılını kutluyor. Yarım asırdır yatırımlarıyla büyürken aynı zamanda Türkiye’nin yerel potansiyeline ve geleceğine de yatırım yapma ilkesiyle hareket eden Mercedes-Benz Türk, 2016 yılının Temmuz ayında aldığı 8,4 milyon Euro’luk yatırım kararı çerçevesinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kurulacak yeni bir Ar-Ge Merkezi’nin temelini bu yılın Mayıs ayında atmış durumda. 50 yılın sonunda bugün 1 milyar Euro’yu aşkın yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden birisi konumuna gelen Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 2018 yılına kadar 3 vardiyalı üretime geçerek üretim kapasitesini ikiye katlamayı hedefliyor. Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında üretimdeki mevcut varlığını artırarak sürdürmeyi, müşteri talepleri ve pazarın gereklilikleri doğrultusunda uygun araçları geliştirmek ve satışa sunmayı, istihdam sağlamayı, Ar-Ge ve bilişim teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını ivmelendirmeyi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma yaptığı katkıyı devam ettirmeyi hedefliyor. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, 50 yılda yaptıkları yatırımları ve hangi ilklere imza attıklarını, hangi stratejilerle bugüne ulaştıklarını, Mercedes-Benz Türk’ün başarısının temelinde hangi unsurların yer aldığını EKOVİTRİN’e anlattı.