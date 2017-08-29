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OTOMOTİVDE 50 YILLIK BAŞARI ÖYKÜSÜ…

29 Ağustos 2017 Salı 13:19
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Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Türkiye’de kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız 2017 yılı, 2016’da açıkladığımız ve kararını aldığımız yatırımları hayata geçirdiğimiz bir yıl oluyor. Bu yılın başında olduğu gibi ikinci yarısında da önceden planladığımız gibi üretime, yatırımlarımıza ve kapasite artışına devam edeceğiz” diyor.

OTOMOTİVDE 50 YILLIK BAŞARI ÖYKÜSÜ…
Mercedes-Benz, Türkiye’de 50. yılını kutluyor. Yarım asırdır yatırımlarıyla büyürken aynı zamanda Türkiye’nin yerel potansiyeline ve geleceğine de yatırım yapma ilkesiyle hareket eden Mercedes-Benz Türk, 2016 yılının Temmuz ayında aldığı 8,4 milyon Euro’luk yatırım kararı çerçevesinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kurulacak yeni bir Ar-Ge Merkezi’nin temelini bu yılın Mayıs ayında atmış durumda. 50 yılın sonunda bugün 1 milyar Euro’yu aşkın yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden birisi konumuna gelen Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 2018 yılına kadar 3 vardiyalı üretime geçerek üretim kapasitesini ikiye katlamayı hedefliyor. Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında üretimdeki mevcut varlığını artırarak sürdürmeyi, müşteri talepleri ve pazarın gereklilikleri doğrultusunda uygun araçları geliştirmek ve satışa sunmayı, istihdam sağlamayı, Ar-Ge ve bilişim teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını ivmelendirmeyi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma yaptığı katkıyı devam ettirmeyi hedefliyor. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, 50 yılda yaptıkları yatırımları ve hangi ilklere imza attıklarını, hangi stratejilerle bugüne ulaştıklarını, Mercedes-Benz Türk’ün başarısının temelinde hangi unsurların yer aldığını EKOVİTRİN’e anlattı.


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