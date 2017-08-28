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Beslenme çantalarının doğal kahramanı Fora Zeytin Ezmesi

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:10
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Fora Zeytin, sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı zeytini, 3 farklı ezme çeşidi ile büyük küçük herkese sevdiriyor. İçinde barındırdığı doğal zeytinyağı ve kolay sürümü ile Fora Zeytin Ezmesi çeşitleri, çocukların kahvaltı tabaklarının ve beslenme çantalarının doğal kahramanı olacak.

Beslenme çantalarının doğal kahramanı Fora Zeytin Ezmesi
Günün en önemli öğünü olarak bilinen kahvaltı her yaş grubunun atlamaması gereken bir öğün. Özellikle okul çağındaki çocukların, iyi kahvaltı yapmaması derslerindeki başarı ve konsantrasyonu düşürebilir. Kahvaltıda dengeli, vitamin ve mineralden zengin beslenmek için ideal besin olan zeytinin, özellikle çocuklar tarafından tüketilmesi önerilir.

HERKESE ZEYTİNİ SEVDİRİYOR
Türkiye’nin en iyi zeytin yetiştiren bölgelerinden seçilen ve sağlıklı cam kavanozlarda tüketiciye ulaştırılan Fora Zeytin Ezmesi üç farklı çeşidiyle herkese zeytini sevdiriyor. Gemlik çeşidi doğal siyah zeytinler kullanılarak üretilen Siyah Zeytin Ezmesi, aynı ezmeye çeşitli baharatlar eklenerek yapılan Çeşnili Zeytin Ezmesi ve yeşil zeytin severlere İspanyol usulü üretilen Yeşil Zeytin Ezmesi, hem küçüklerin hem de büyüklerin kahvaltısına zeytin katıyor.

GÜNÜN HER SAATİNDE ZEYTİN
Kolay sürülebilir yapısı ile Fora Zeytin Ezmesi, ekmekle, simitle ve galeta ile günün her saatinde pratik ve besleyici bir çözüm. Ara öğün olarak hazırlanan okul beslenme çantasına koyulan sandviçlere, poğaçalara, pizzalara ve böreklere Fora Zeytin Ezmesi çok yakışıyor.
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