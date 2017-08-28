Beslenme çantalarının doğal kahramanı Fora Zeytin Ezmesi

HERKESE ZEYTİNİ SEVDİRİYOR
Türkiye’nin en iyi zeytin yetiştiren bölgelerinden seçilen ve sağlıklı cam kavanozlarda tüketiciye ulaştırılan Fora Zeytin Ezmesi üç farklı çeşidiyle herkese zeytini sevdiriyor. Gemlik çeşidi doğal siyah zeytinler kullanılarak üretilen Siyah Zeytin Ezmesi, aynı ezmeye çeşitli baharatlar eklenerek yapılan Çeşnili Zeytin Ezmesi ve yeşil zeytin severlere İspanyol usulü üretilen Yeşil Zeytin Ezmesi, hem küçüklerin hem de büyüklerin kahvaltısına zeytin katıyor.
GÜNÜN HER SAATİNDE ZEYTİN
Kolay sürülebilir yapısı ile Fora Zeytin Ezmesi, ekmekle, simitle ve galeta ile günün her saatinde pratik ve besleyici bir çözüm. Ara öğün olarak hazırlanan okul beslenme çantasına koyulan sandviçlere, poğaçalara, pizzalara ve böreklere Fora Zeytin Ezmesi çok yakışıyor.
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