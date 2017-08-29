ALMAN DİPLOMATDAN ŞOK AÇIKLAMA

Türkiye ile Almanya arasında arasında yaşanan siyasi kriz, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) macerasında kuşkusuz ilişkilerin farklı bir boyuta gelmesine neden oldu. Özellikle Alman medyasının kışkırtmacı ve yanlı tutumuyla AB’de Türkiye’ye karşı negatif bir bakış açısı oluşturuldu. Tam da iki ülke arasında ilişkilerin son derece gergin olduğu bir ortamda Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Diplomat Günther Meinel, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihte görülmedik bir şekilde yaralı olduğunu söylüyor. Almanya ile Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu, ancak son dönemde Alman siyasetçilerin Türkiye’ye düşman gözüyle bakmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Meinel, Alman medyasının Türkiye’yi sürekli karaladığı görüşünde. Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Diplomat Günther Meinel, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliği ve neler yapılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimi nasıl bulduğunu EKOVİTRİN’e anlattı.