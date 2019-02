Mercedes-Benz Türk’e Sanatla Terapi Özel Ödülü

Mercedes-Benz Türk kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal sponsorluk çalışmaları ile Sanatla Terapi Derneği tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen, Sanatla Terapi Özel Ödülleri’nde “Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü”nü kazandı. Mercedes-Benz Türk çok sayıdaki sosyal sorumluluk projesi ve kültür & sanat sponsorluklarıyla toplumun farklı alanlarına eğilerek verdiği destekler sebebiyle seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.

Kültür-sanat alanında kesintisiz destek

Türkiye’de sponsorluk uygulamalarının öncülerinden olan, 33 yıldır İstanbul Müzik Festivali’ne aralıksız destek veren Mercedes-Benz Türk, İstanbul’un en önemli sahne sanatları ve çağdaş sanat platformlarından biri olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin (PSM) resmi sponsoru olarak yaklaşık 3 yıldır desteğini sürdürüyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Kurumsal sosyal sorumluluğu, yürüttüğü çalışmalardan biri olarak değil, işini yaparken izlediği bir yol olarak gören Mercedes-Benz Türk, tüm faaliyetlerini sorumluluk bilinciyle yürütüyor; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini değerlendirerek hareket ediyor.

Mercedes-Benz Türk, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle 15 yıldır ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte Her Kızımız Bir Yıldız projesini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere, 1.200 Yıldız Kız Mercedes-Benz Türk’ten burs alarak eğitimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuluyor. Hâlihazırda mavi yaka kadın şirket çalışanlarının %20’si Yıldız Kızlar’dan oluşuyor.

Mercedes-Benz Türk 2013 yılından beri TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile birlikte MobileKids Trafik Eğitim Projesi’ni uyguluyor. Projenin amacı; ilköğretim çağı çocukların trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak ve trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak.

Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, 2014 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin elektromekanik laboratuvarlarını tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yenilemeye başladı. Proje, sıkça yaşanan işten ayrılmalar, eksik eğitim gibi nedenlerle kalifiye personel açığının oluştuğu otomotiv sektörüne donanımlı personel yetiştirilmesi amacıyla başlatıldı. Teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin, sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmalarına katkı sağlanıyor, böylece ülke üretimi için ihtiyaç duyulan kaliteli ara eleman yetiştirilmesi destekleniyor.

Mercedes-Benz Türk, 50. yılını kutladığı 2017 yılında yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten yaklaşımlara katkıda bulunmak amacıyla StartUP projesini başlattı. Teknolojiyle bağı olan, pazar değeri olan, fikir aşamasını geçmiş, iş planı çalışması yapmış ve prototip aşamasına gelmiş veya prototip üretmiş girişimcilere destek amaçlı düzenlenen proje gördüğü büyük ilgi ve yarattığı sosyal fayda nedeni ile 2018’de de devam etti. Mercedes-Benz Türk StartUP projesi, 2018 yılında “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” temasıyla düzenlendi. Mart ayında başlayan projeye Türkiye’nin 62 ilinden 500 girişimci başvurdu. Yarışmada ön elemeyi geçen 60 girişim arasında en yüksek puanları alanların kadın girişimcilerden oluşması dikkat çekti. Kadın yarışmacıların yüzde 25’i ilk elemeyi geçmeyi başardı. İlk 10’ a kalan startuplar arasından “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride en iyi 3 startup’a 50’şer bin TL para ödülü verildi.