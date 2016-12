'EKOVİTRİN' 17 YAŞINDA

EKOVİTRİN, bu ay itibariyle 17’inci yayın yılına girdi. 2000 yılından bu yana hiç ara vermeden her ay okuyucumuzla buluştuk. Bu dergiyi kurarken, büyük bir sermayemiz yoktu, heyecanımız, inancımız ve ülkemize hizmet etme aşkımız vardı. Daha ilk sayımızdan itibaren pozitif yayın politikamızla Türk girişimcisine destek olduk, onların başarı hikayelerini kamuoyuna yansıtmaya gayret ettik. Türk dünyası başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesiyle Türkiye arasında köprüler kurduk. Ekovitrin, yayın hayatına başladıktan sonra kısa süre içinde Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde tanındı, ekonomi dergiciliğinde bir marka haline geldi.

Ekovitrin, yabancı yayın organlarının ismini alarak, onların Türkiye’deki taşeronu olmadı, tam aksine, Türkiye’nin markasını dünyaya taşıdı. Ekovitrin bugün 10 ülkede temsilciliği bulunan, Avrasya coğrafyasında iş ve siyaset dünyası tarafından tanınan, Türkiye’nin uluslararası tek aylık ekonomi dergisidir. İlkemiz: Ülkemizdir… Bu ülkenin, bu milletin değerleri bizim de değerlerimizdir. Taş üstüne taş koyan dürüst iş adamı da, sanayici de, tüccar da, her ilkeli siyasetçi de ve bürokrat da bizim için değerlidir. İşte Ekovitrin, bu dürüst insanların vitrinidir. Böyle bir yayın organının kurucuları arasında olmaktan onur duyuyorum. Ekovitrin’in kuruluşundan bugüne, kader birliği yaptığımız Yönetim Kurulu Başkanımız Kamuran Abacıoğlu ve Başkan Yardımcımız Şeref Özata’ya içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Eğer onların özverili çabaları olmasaydı, Ekovitrin de olmazdı. Bir teşekkür borcum da Ekovitrin çalışanlarına. En büyük teşekkürüm ise bizleri destekleyen sevgili Ekovitrin okuyucularına… Biz Ekovitrin Ailesi olarak elbirliği ile 17’inci yayın yılına girdik. Elbirliği, gönül birliği ve ortak akılla nice 17’inci yıllara…



EKOVİTRİN GLOBAL

Bir yılı aşkın süredir “EKOVİTRİN GLOBAL” adı altında İngilizce özel bir ek yayınlıyoruz. Ekovitrin hem İngilizce, hem de Türkçe olarak 120 ülkede 40 bin dijital platformda yer alıyor. Ekovitrin’deki haber, röportaj ve dosyalar bu dijital network sayesinde dünyada geniş bir coğrafyaya ulaşıyor. Dolayısıyla Ekovitrin’e reklam verenler içinde önemli bir tanıtım imkanı sağlanmış oluyor.



www.EKOVITRIN.com

Web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren Alexa diye bir şirket var. İnternet bilgi sağlayıcısı ABD’li bu şirket dünya çapında tanınıyor. Alexa, bir anlamda derecelendirme kuruluşu gibi görev yapıyor. Dünyadaki bütün web sitelerinin; deyim yerindeyse en ve boy ölçülerini bu siteden öğreniyoruz. Bir sitenin dünya sıralaması, ülke sıralaması, kaç kişi tarafından ziyaret edildiği, hepsi Alexa’da yer alıyor. Alexa’nın raporuna göre “Dergiler ve e-dergiler” kategorisinde www.ekovitrin.com sitemiz en çok ziyaret edilen siteler içinde ilk 10’nda yer alıyor. www. ekovitrin. com sitemizin aktif olarak yayına başlaması henüz beş yıl oldu. Bu süreç içerisinde geldiğimiz noktadan memnunuz ancak, hedefimiz www.ekovitrin.com sitemizin kendi kategorisinde zirveye çıkması.



ÖZEL SÖYLEŞİLER

Kastamonu Entegre kendi sektöründe dünya pazarının en önemli oyuncularından biri. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, yurtdışındaki yatırımlarının değerinin 760 milyon Euro olduğunu söylüyor. Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, Haluk Yıldız ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ekovitrin, gayrimenkul sektörünün dev isimlerinden Ali Ağaoğlu ile özel bir söyleşi yaptı. Ağaoğlu, son iki yılda 1.2 milyar euro yatırım yaptıklarını bu söyleşide açıkladı. Ali Ağaoğlu, Türkiye’nin yüzde 5’in üzerinde büyümesi gereken bir ülke olduğuna dikkat çekiyor ve 2017’nin 2. yarısından itibaren arzu edilen bu büyüme hamlesinin yapılacağına inandığının ifade ediyor.

29 Mayıs 2015’te ilk şubesiniaçan Ziraat Katılım Bankası ve kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etti. Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

Eraysan, geliştirdiği “Mapikart” akıllı kart teknolojisi ile Türkiye'nin sektördeki dışa bağımlılığını sona erdirdi. Artık akıllı kartlar Türkiye’nin milli şirketi Eraysan tarafından üretilecek. Yeni TC Kimlik Kartı da buna dahil. Eraysan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Aykut ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Aykut, geliştirdikleri projeleri Ekovitrin’e açıkladı.

Ülkemizde yaşanan terör ve komşu ülkelerde baş gösteren krizlerden en çok etkilenen sektör Turizm. Sektör için 2016 negatif bir yıl oldu. 2017’nin sektör nasıl etkilenecek? Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ile yaptığımız özel söyleşide bu sorunun cevabı yer alıyor.

Beylikdüzü Eski Belediye Başkanı Vehbi Orakçı, başarılı bir girişimci. Siyasetin ardından inşaat sektöründe önemli projelere imza attı. Vehbi Orakçı, İstanbul’un yükselen değeri Beylikdüzün’de farkındalık oluşturan konut projelerini hayata geçiriyor. Vehbi Orakçı ile özel bir söyleşinin detayları Ocak sayımızda yer alıyor.



TERÖR VE SAVAŞSIZ BİR YIL...

2016 insanlık değerleri açısından dünyada dramatik bir yıl oldu. Terör ve savaşlarda binlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye’de teröre kurban verdiğimiz yüzlerce insan var. Hemen sınırımızda Suriye’de ise beş yıldan beri korkunç bir savaş yaşanıyor. Bu savaşın en acımasız yüzünü Halep’te gördük. Tarihi şehir harabeye döndü. İnsanlar adeta can pazarında, bütün ümidimiz 2017’de terör belasının da, savaşların da sona ermesi. Bir insanın canına kıymak, bütün insanlığın canına kıymak gibi der dinimiz. Kulun hesap soramadığından, Allah hesap soracaktır.



Saygılarımla…