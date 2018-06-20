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ZİRAAT KATILIM’IN 72. ŞUBESİ FAALİYETİNE BAŞLADI

ZİRAAT KATILIM’IN 72. ŞUBESİ FAALİYETİNE BAŞLADI

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:58
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ZİRAAT KATILIM’IN 72. ŞUBESİ FAALİYETİNE BAŞLADI

29 Mayıs 2015 tarihinde faaliyetlerine başlayan Ziraat Katılım, Türkiye genelinde şube açmaya hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılsonu itibarıyla 63 şubesi bulunan Ziraat Katılım, kuruluşunun üzerinden üç yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bu hafta açtığı Çorlu, Keçiören, Hadımköy ve Ordu Şubeleri ile şube sayısını 39 farklı ilde toplam 72’ye çıkardı. Reel ekonomiye doğrudan destek sağlayan Ziraat Katılım; müşteri odaklı iş modeli, üretimi ve istihdamı arttırmaya yönelik finansman politikası ile müşterilerine en iyi çözüm önerilerini, açtığı yeni şubeleriyle de sunmaya devam edecek.

Ülke genelinde şube ağını genişletmeye devam ettiklerini ifade eden Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir; “Kuruluşumuzun 3. yılında büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde şube açmaya devam ediyoruz. 154 yıllık Ziraat Finans Grubunun tecrübe ve kalite standardını katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde müşterilerimize sunuyoruz. Hali hazırda inşaatı devam eden şubelerimiz var. Önümüzdeki dönemde yeni açacağımız şubeler ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan, kısa sürede hızlı ve sağlıklı bir büyüme performansı gösteren Ziraat Katılım, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak sektöre derinlik sağlayacak, katılım bankacılığının payını ve hizmet kalitesini arttıracak yatırımlarına ve “Paylaştıkça daha fazlası” ilkesiyle büyümesine hız kesmeden devam edecektir.

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