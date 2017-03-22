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YERLİ ERİK TEZGAHA İNDİ, FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

22 Mart 2017 Çarşamba 09:27
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Mersin'in Silifke ilçesinde mart başında ilk hasadı yapılan yerli erik, Bursa'daki manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilogram fiyatı 300 lirayı bulan, ilkbahar ve yaz aylarının gözde meyvelerinden olan erik, tezgahların en pahalı ürünü olarak dikkati çekiyor. İçinde 10 adet eriğin bulunduğu 100 gramlık plastik kaplar, 30 liradan alıcı buluyor. Tanesi 3 liraya gelen bir eriğin ücretiyle 2 ekmek alınabiliyor.

YERLİ ERİK TEZGAHA İNDİ, FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde mart başında ilk hasadı yapılan yerli erik, Bursa'daki manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı.

Kilogram fiyatı 300 lirayı bulan, ilkbahar ve yaz aylarının gözde meyvelerinden olan erik, tezgahların en pahalı ürünü olarak dikkati çekiyor.

Bir adet eriğin ücretiyle 2 ekmek alınabiliyor
İçinde 10 adet eriğin bulunduğu 100 gramlık plastik kaplar, 30 liradan alıcı buluyor. Tanesi 3 liraya gelen bir eriğin ücretiyle 2 ekmek alınabiliyor.

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir manav dükkanının satış sorumlusu Ahmet Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni çıktığı için çok pahalı olan eriğin fiyatının, altınla yarıştığını söyledi.

"Eriği görünce hemen eşim için aldım"
Bursa'da yaşayan ve hamile eşi için erik almaya geldiğini belirten 47 yaşındaki Bülent Kafalı ise ''Eşim yaklaşık 5 aydır hamile olduğu için birçok yaz meyvesini canı çekiyor. Bana da uzun zamandır erik almamı söylüyordu ancak özellikle eriği hiçbir yerde bulamıyordum. Bugün ilk kez bu manavda eriği görünce hemen eşim için 5 paket aldım. Tadına şuan daha yeni bakıyorum ve hakikaten tadı çok güzelmiş." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Haber Ajansı
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