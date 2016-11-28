YENİDEN YAPILANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 25 Kasım itibarıyla yeniden yapılandırılan tutarlara karşılık 4,1 milyar lira tahsilat yaptıklarını bildirdi. Ağbal, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un sonuçlarına ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Yapılandırma rakamlarına ilişkin bilgi veren Ağbal, halihazırda devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacakların da kanun kapsamına alındığını hatırlatarak, "İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarla ilgili hükümler kapsamında, 113 bin 365 mükellef, inceleme üzerine çıkan vergilerle ilgili olarak yapılandırmaya başvurdu ve 1 milyar 160 milyon lira alacak yapılandırıldı." dedi. Ağbal, kanunla vergi kanunları gereğince vergiye tabi işlemlerini beyan etmemiş ya da eksik beyan etmiş mükelleflere de pişmanlıkla beyanda bulunma imkanı getirdiklerini anımsatarak, bu düzenlemeden yararlanmak üzere 32 bin 692 mükellefin 127 bin 175 adet beyanname verdiğini, bu kapsamda 544,3 milyon lira alacağın yapılandırıldığını bildirdi.

Yapılan önemli düzenlemelerden birinin de matrah artırımı olduğunu vurgulayan Ağbal, "Mükelleflerimize, belli bazı vergi türleri için, daha önce yapmış oldukları beyanlarını belli oranlarda artırmak suretiyle geçmişe dönük herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmama imkanını sağladık. Matrah artırımı hükümleri çerçevesinde 191 bin 485 gelir vergisi mükellefi matrah artırımında bulundu. Bu kapsamda 1,8 milyar lira gelir vergisi ödenmek üzere tahakkuk etti. 210 bin 87 kurumlar vergisi mükellefi de matrah artırdı ve 7,1 milyar lira kurumlar vergisi ödenmek üzere tahakkuk etti." ifadelerini kullandı.

Ağbal, Gelir Stopaj Vergisi'ndeki vergi artırımı düzenlemesinden yararlanmak üzere 9 bin 337 mükellefin beyanda bulunduğunu, bu beyanlar üzerine 324,4 milyon lira gelir/kurum stopaj vergisinin ödenmek üzere tahakkuk ettiğini belirtti.



"Eczaneler yapılandırma kapsamında 92 milyon lira vergi ödeyecek"

Ağbal, Katma Değer Vergisi'nde (KDV) vergi artırımından yararlanmak üzere 353 bin 914 mükellefin beyanda bulunduğunu, bu kapsamda 7,3 milyar liralık KDV'nin ödenmek üzere tahakkuk ettirildiğini kaydetti. Yapılandırma kanunundaki matrah ve vergi artırımı hükümlerinin bir önceki yapılandırma ile kıyaslandığında, başvuru adedinde yüzde 103, ödenecek vergide ise yüzde 225 artış gösterdiğini aktaran Ağbal, bunun önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Ağbal, kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesini teşvik edecek düzenlemeler de yaptıklarını anlatarak, bu kapsamda 49 bin 827 mükellefin işletme kaydını düzelttiğini ve 2,4 milyar liralık verginin tahakkuk ettiğini belirtti. Kanunla, eczanelere dönük düzenleme de yaptıklarını belirten Ağbal, "Bu kapsamda 9 bin 636 eczanemiz, kayıtlarında olduğu halde işletmede bulunmayan ilaçlarla ilgili olarak kayıtlarını düzeltti. Eczanelerimiz bu düzeltme nedeniyle 92 milyon lira vergi ödeyecekler." diye konuştu.



"1,2 milyon mükellef borcunu peşin ödemeyi tercih etti"

Bakan Ağbal, yapılandırılan tutarların ödenme şeklinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Mükelleflerimizin 1 milyon 224 bin 704'ü peşin ödemeyi tercih etti. Ayrıca 1 milyon 219 bin 854 mükellef 6 taksidi, 351 bin 504 mükellef 9 taksidi, 616 bin 201 mükellef 12 taksidi ve 2 milyon 394 bin 200 mükellefimiz de 18 taksidi seçti. Taksitle ödemeyi tercih edilen vatandaşlarımız imkanları olursa peşin ödemede de bulunabilirler. Açıkladığım bu veriler düzenlemelere vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgiyi ortaya koyuyor. 25 Kasım itibarıyla yapılandırılan tutarlara karşılık 4,1 milyar lira tahsilat yaptık." ifadelerini kullandı.



Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ve ilk taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu noktada hatırlatmakta yarar gördüğüm bir husus da bu kanundan yararlanabilmek için yapılandırılan tutarların ilk iki taksitinin süresinde ödenme şartı. Vatandaşlarımız fırsatı kaçırmasın, yapılandırılan tutarlarına karşılık, kasım ve gelecek yılın ocak ayında yapmaları gereken ödemeleri mutlaka yapsınlar. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarda ilk ödeme aralık ayı sonun kadar yapılacak, ikinci ödeme ise gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar yapılacak. Bu sürelerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil."

Anadolu Haber Ajansı